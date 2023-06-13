https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877730993.html

Власти Кузбасса рассказали о поддержке предпринимателей и самозанятых

Власти Кузбасса рассказали о поддержке предпринимателей и самозанятых - РИА Новости, 13.06.2023

Власти Кузбасса рассказали о поддержке предпринимателей и самозанятых

В Кузбассе за пять лет предприниматели и самозанятые получили финансовую поддержку на 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:04

2023-06-13T10:04

2023-06-13T10:04

экономика

россия

сергей цивилев

владимир путин

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 13 июн – РИА Новости. В Кузбассе за пять лет предприниматели и самозанятые получили финансовую поддержку на 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "С 2018 года самозанятым, предпринимателям и желающим открыть свое дело через Госфонд выдано свыше 1,1 тысячи микрозаймов на сумму более 1,9 миллиарда рублей. Также им выданы 210 поручительств на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, что позволило привлечь в экономику Кузбасса более 3,3 миллиарда рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что финансовую поддержку микро-, малый и средний бизнес Кузбасса получает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. "Мы формируем новую неугольную экономику Кузбасса и делаем ее устойчивой. С этой целью активно поддерживаем предпринимателей и самозанятых, которые развивают свой бизнес. Микрозаймы и гарантии, которые предоставляем благодаря действующей инфраструктуре на максимально льготных условиях, позволяют увеличить темпы роста малого бизнеса. В Кузбассе за пять лет предприниматели и самозанятые получили финансовую поддержку на 5,2 миллиарда рублей. И эта работа действительно эффективна - мы видим востребованность данной поддержки со стороны бизнеса", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Со ссылкой на главу региона также отмечается, что финансовые продукты Госфонда постоянно дорабатываются и совершенствуются. За пять лет утвердили программу льготного финансирования физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" (для самозанятых), несколько раз смягчали условия по предоставлению обеспечения микрозаймов, расширили перечень приоритетных направлений бизнеса, своевременно принимали специальные антикризисные программы поддержки бизнеса в нестандартных условиях - в период пандемии и санкционного давления. В 2023 году по поручению Цивилева региональное министерство экономического развития и Госфонд поддержки предпринимательства Кузбасса скорректировали условия предоставления антикризисных займов. Сегодня начинающие предприниматели со сроком регистрации бизнеса до двух лет могут получить микрозаем под 3% годовых. Также снизили процентные ставки на 1-2 пункта - теперь они составляют от 3% до 9% годовых. При этом льготное финансирование можно получить в сумме до 5 миллионов рублей сроком до трех лет. На базе Госфонда действует центр кредитования - "единое окно" для предпринимателей, где помогают в подборе оптимального варианта финансирования, а также в оформлении необходимого пакета документов. С 2019 года Госфонд получил статус "опорной площадки" Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса и на постоянной основе проводит мероприятия по этому направлению. С 2022 года стартовала дополнительная программа обучения для студентов средних профессиональных учреждений.

https://ria.ru/20230613/biznes-1877699978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область