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Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 13.06.2023
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
В прошедшие выходные жители Московской области смогли проверить свое здоровье в парках 20 городских округов – среди них Мытищи, Дмитров, Солнечногорск, сообщает РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:26
2023-06-13T13:26
2023-06-13T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
дмитров
солнечногорск
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В прошедшие выходные жители Московской области смогли проверить свое здоровье в парках 20 городских округов – среди них Мытищи, Дмитров, Солнечногорск, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."За прошедшие выходные почти 700 человек проверили свое здоровье в парках Московской области. Удобно, что результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Жители смогли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. В случае необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
https://ria.ru/20230602/dispanserizatsiya-1875746641.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мытищи, дмитров, солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Дмитров, Солнечногорск