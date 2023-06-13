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Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 13.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:26 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pavilony-1877787265.html
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 13.06.2023
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
В прошедшие выходные жители Московской области смогли проверить свое здоровье в парках 20 городских округов – среди них Мытищи, Дмитров, Солнечногорск, сообщает РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:26
2023-06-13T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
дмитров
солнечногорск
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В прошедшие выходные жители Московской области смогли проверить свое здоровье в парках 20 городских округов – среди них Мытищи, Дмитров, Солнечногорск, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."За прошедшие выходные почти 700 человек проверили свое здоровье в парках Московской области. Удобно, что результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Жители смогли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. В случае необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
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московская область (подмосковье)
мытищи
дмитров
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московская область (подмосковье), мытищи, дмитров, солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Дмитров, Солнечногорск

Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПочти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В прошедшие выходные жители Московской области смогли проверить свое здоровье в парках 20 городских округов – среди них Мытищи, Дмитров, Солнечногорск, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"За прошедшие выходные почти 700 человек проверили свое здоровье в парках Московской области. Удобно, что результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Жители смогли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. В случае необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке
2 июня, 13:19
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиДмитровСолнечногорск
 
 
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