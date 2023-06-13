https://ria.ru/20230613/pavilony-1877787265.html

Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных

Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 13.06.2023

Почти 700 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных

В прошедшие выходные жители Московской области смогли проверить свое здоровье в парках 20 городских округов – среди них Мытищи, Дмитров, Солнечногорск, сообщает РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:26

2023-06-13T13:26

2023-06-13T13:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

дмитров

солнечногорск

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В прошедшие выходные жители Московской области смогли проверить свое здоровье в парках 20 городских округов – среди них Мытищи, Дмитров, Солнечногорск, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."За прошедшие выходные почти 700 человек проверили свое здоровье в парках Московской области. Удобно, что результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Жители смогли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. В случае необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

https://ria.ru/20230602/dispanserizatsiya-1875746641.html

московская область (подмосковье)

мытищи

дмитров

солнечногорск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мытищи, дмитров, солнечногорск