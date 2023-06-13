https://ria.ru/20230613/pamyatniki-1877862214.html
Путин предложил создать парк для снесенных на Украине памятников
Путин предложил создать парк для снесенных на Украине памятников - РИА Новости, 13.06.2023
Путин предложил создать парк для снесенных на Украине памятников
Президент России Владимир Путин предложил сделать в РФ парк и установить в нем все снесенные на Украине памятники. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:42
2023-06-13T17:42
2023-06-13T17:45
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сделать в РФ парк и установить в нем все снесенные на Украине памятники. "Вот они сносят памятники, мы могли бы парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами. "Вы предложите, чтобы все отправляли памятники в Россию", - добавил он, обращаясь к блогеру. "Вот снесли памятник Екатерине Второй. Основательнице города. Мы бы забрали с удовольствием", - добавил он.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин предложил создать парк для снесенных на Украине памятников
Путин предложил создать парк и установить в нем все снесенные на Украине памятники