https://ria.ru/20230613/pamyatniki-1877862214.html

Путин предложил создать парк для снесенных на Украине памятников

Путин предложил создать парк для снесенных на Украине памятников - РИА Новости, 13.06.2023

Путин предложил создать парк для снесенных на Украине памятников

Президент России Владимир Путин предложил сделать в РФ парк и установить в нем все снесенные на Украине памятники. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:42

2023-06-13T17:42

2023-06-13T17:45

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сделать в РФ парк и установить в нем все снесенные на Украине памятники. "Вот они сносят памятники, мы могли бы парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами. "Вы предложите, чтобы все отправляли памятники в Россию", - добавил он, обращаясь к блогеру. "Вот снесли памятник Екатерине Второй. Основательнице города. Мы бы забрали с удовольствием", - добавил он.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр