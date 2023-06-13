https://ria.ru/20230613/otravivshiesya-1877741458.html

Власти рассказали о состоянии отравившихся сидром в Ульяновской области

Власти рассказали о состоянии отравившихся сидром в Ульяновской области - РИА Новости, 13.06.2023

Власти рассказали о состоянии отравившихся сидром в Ульяновской области

Трое госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области остаются в тяжелом состоянии, всего в больницах региона на лечении 22 пациента, сообщила... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:49

2023-06-13T10:49

2023-06-13T10:50

ульяновская область

здоровье - общество

массовое отравление сидром в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

САРАТОВ, 13 июн - РИА Новости. Трое госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области остаются в тяжелом состоянии, всего в больницах региона на лечении 22 пациента, сообщила первый замминистра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева на заседании штаба по комплексному развитию области, трансляция которого велась на странице правительства региона во "ВКонтакте". В Ульяновской области зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства. К 12 июня сообщалось о 21 летальном исходе в регионе и 46 пострадавших на лечении. "Пострадали 67 человек, (из них) 21 погибший. По состоянию на 10.00 (9.00 мск), 24 пациента были выписаны, оставшиеся пациенты находятся в состоянии легкой, средней и тяжелой степени (тяжести), в том числе трое в состоянии тяжелой степени и девять человек в среднетяжелом состоянии", - сказала Колотик-Каменева.Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ульяновская область, здоровье - общество, массовое отравление сидром в россии