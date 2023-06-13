https://ria.ru/20230613/otravivshiesya-1877741458.html
Власти рассказали о состоянии отравившихся сидром в Ульяновской области
Власти рассказали о состоянии отравившихся сидром в Ульяновской области - РИА Новости, 13.06.2023
Власти рассказали о состоянии отравившихся сидром в Ульяновской области
Трое госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области остаются в тяжелом состоянии, всего в больницах региона на лечении 22 пациента, сообщила... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:49
2023-06-13T10:49
2023-06-13T10:50
ульяновская область
здоровье - общество
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 13 июн - РИА Новости. Трое госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области остаются в тяжелом состоянии, всего в больницах региона на лечении 22 пациента, сообщила первый замминистра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева на заседании штаба по комплексному развитию области, трансляция которого велась на странице правительства региона во "ВКонтакте". В Ульяновской области зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства. К 12 июня сообщалось о 21 летальном исходе в регионе и 46 пострадавших на лечении. "Пострадали 67 человек, (из них) 21 погибший. По состоянию на 10.00 (9.00 мск), 24 пациента были выписаны, оставшиеся пациенты находятся в состоянии легкой, средней и тяжелой степени (тяжести), в том числе трое в состоянии тяжелой степени и девять человек в среднетяжелом состоянии", - сказала Колотик-Каменева.Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, здоровье - общество, массовое отравление сидром в россии
Ульяновская область, Здоровье - Общество, Массовое отравление сидром в России
Власти рассказали о состоянии отравившихся сидром в Ульяновской области
Трое отравившихся сидром в Ульяновской области остаются в тяжелом состоянии