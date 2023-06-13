https://ria.ru/20230613/otnosheniya-1877898855.html

Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом

Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом - РИА Новости, 13.06.2023

Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом

Отношения американцев с европейцами как в анекдоте: американцы всегда правы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:06

2023-06-13T20:06

2023-06-13T20:06

украина

владимир путин

россия

сша

европа

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Отношения американцев с европейцами как в анекдоте: американцы всегда правы, заявил президент России Владимир Путин. "Там у них как в анекдоте все между европейцами и американцами: пункт первый - американцы всегда правы. Второе, если американцы не правы - смотри пункт первый. Поэтому там особенно-то разговаривать не с кем, но в целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. Но интересы Украины - пункт третий - если интересы Украины расходятся с пунктом вторым, то смотри пункт первый, потому что в конечном итоге - это интересы США", - сказал Путин на встрече с военными журналистами.

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

украина

россия

сша

европа

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2023

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украина, владимир путин, россия, сша, европа, в мире