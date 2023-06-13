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Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом - РИА Новости, 13.06.2023
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20:06 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/otnosheniya-1877898855.html
Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом
Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом - РИА Новости, 13.06.2023
Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом
Отношения американцев с европейцами как в анекдоте: американцы всегда правы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:06
2023-06-13T20:06
украина
владимир путин
россия
сша
европа
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Отношения американцев с европейцами как в анекдоте: американцы всегда правы, заявил президент России Владимир Путин. "Там у них как в анекдоте все между европейцами и американцами: пункт первый - американцы всегда правы. Второе, если американцы не правы - смотри пункт первый. Поэтому там особенно-то разговаривать не с кем, но в целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. Но интересы Украины - пункт третий - если интересы Украины расходятся с пунктом вторым, то смотри пункт первый, потому что в конечном итоге - это интересы США", - сказал Путин на встрече с военными журналистами.
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украина, владимир путин, россия, сша, европа, в мире
Украина, Владимир Путин, Россия, США, Европа, В мире
Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом

Путин: отношения США и Европы можно описать анекдотом, в котором американцы всегда правы

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Отношения американцев с европейцами как в анекдоте: американцы всегда правы, заявил президент России Владимир Путин.
"Там у них как в анекдоте все между европейцами и американцами: пункт первый - американцы всегда правы. Второе, если американцы не правы - смотри пункт первый. Поэтому там особенно-то разговаривать не с кем, но в целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. Но интересы Украины - пункт третий - если интересы Украины расходятся с пунктом вторым, то смотри пункт первый, потому что в конечном итоге - это интересы США", - сказал Путин на встрече с военными журналистами.
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УкраинаВладимир ПутинРоссияСШАЕвропаВ мире
 
 
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