https://ria.ru/20230613/otnosheniya-1877787115.html
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией - РИА Новости, 13.06.2023
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией
Заморозка польско-российских отношений не имеет объективных причин, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:25
2023-06-13T13:25
2023-06-13T15:00
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ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Заморозка польско-российских отношений не имеет объективных причин, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский. Неправительственная организация Польское антивоенное движение выступает против втягивания Польши в конфликт на Украине и за нормализацию отношений с Россией. "Мы за примирение с Россией, а прежде всего за нормализацию отношений с Россией. Мы считаем, что нет никаких объективных причин, которые бы затормаживали польско-российское сотрудничество", - сказал Сыкульский. Он считает, что ухудшение польско-российских отношений во многом произошло из-за влияния США.
https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html
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россия, варшава, польша, в мире
Россия, Варшава, Польша, В мире
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией
Польский политолог Сыкульский выступил за примирение и нормализацию отношений с Россией