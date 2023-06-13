https://ria.ru/20230613/otnosheniya-1877787115.html

В Польше призвали нормализовать отношения с Россией

В Польше призвали нормализовать отношения с Россией - РИА Новости, 13.06.2023

В Польше призвали нормализовать отношения с Россией

Заморозка польско-российских отношений не имеет объективных причин, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:25

2023-06-13T13:25

2023-06-13T15:00

россия

варшава

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153219/62/1532196277_0:219:2861:1828_1920x0_80_0_0_5ec4da5106912b66b9d2ee3314fc4bd5.jpg

ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Заморозка польско-российских отношений не имеет объективных причин, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский. Неправительственная организация Польское антивоенное движение выступает против втягивания Польши в конфликт на Украине и за нормализацию отношений с Россией. "Мы за примирение с Россией, а прежде всего за нормализацию отношений с Россией. Мы считаем, что нет никаких объективных причин, которые бы затормаживали польско-российское сотрудничество", - сказал Сыкульский. Он считает, что ухудшение польско-российских отношений во многом произошло из-за влияния США.

https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html

россия

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, варшава, польша, в мире