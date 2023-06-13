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В Польше призвали нормализовать отношения с Россией - РИА Новости, 13.06.2023
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13:25 13.06.2023 (обновлено: 15:00 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/otnosheniya-1877787115.html
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией - РИА Новости, 13.06.2023
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией
Заморозка польско-российских отношений не имеет объективных причин, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:25
2023-06-13T15:00
россия
варшава
польша
в мире
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ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Заморозка польско-российских отношений не имеет объективных причин, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский. Неправительственная организация Польское антивоенное движение выступает против втягивания Польши в конфликт на Украине и за нормализацию отношений с Россией. "Мы за примирение с Россией, а прежде всего за нормализацию отношений с Россией. Мы считаем, что нет никаких объективных причин, которые бы затормаживали польско-российское сотрудничество", - сказал Сыкульский. Он считает, что ухудшение польско-российских отношений во многом произошло из-за влияния США.
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россия, варшава, польша, в мире
Россия, Варшава, Польша, В мире
В Польше призвали нормализовать отношения с Россией

Польский политолог Сыкульский выступил за примирение и нормализацию отношений с Россией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГданьск, Польша
Гданьск, Польша - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Гданьск, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Заморозка польско-российских отношений не имеет объективных причин, считает один из организаторов недавно зарегистрированного Польского антивоенного движения политолог Лешек Сыкульский.
Неправительственная организация Польское антивоенное движение выступает против втягивания Польши в конфликт на Украине и за нормализацию отношений с Россией.
"Мы за примирение с Россией, а прежде всего за нормализацию отношений с Россией. Мы считаем, что нет никаких объективных причин, которые бы затормаживали польско-российское сотрудничество", - сказал Сыкульский.
Он считает, что ухудшение польско-российских отношений во многом произошло из-за влияния США.
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