https://ria.ru/20230613/osvobozhdenie-1877834165.html

Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ

Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023

Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ

После неудачного наступления ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:27

2023-06-13T16:27

2023-06-13T16:46

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специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После неудачного наступления ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative."Весенняя", а теперь и летняя наступательная операция Украины остановилась, если и вовсе не закончилась поражением", — считает эксперт.По его мнению, украинская армия потерпит поражение под натиском Вооруженных сил России, которые будут наносить точные ракетные и артиллерийских удары, а также применять беспилотники."Вероятность того, что российские силы предпримут агрессивные атаки против Украины, достаточно высока. У Москвы есть варианты", — подытожил Макгрегор.Как заявлял ранее полковник, поставленная Западом техника НАТО не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления.

https://ria.ru/20230613/lovushka-1877811593.html

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