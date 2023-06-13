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Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 13.06.2023 (обновлено: 16:46 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/osvobozhdenie-1877834165.html
Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ
Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ
После неудачного наступления ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:27
2023-06-13T16:46
в мире
украина
одесса
харьков
вооруженные силы украины
пентагон
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После неудачного наступления ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.&quot;Весенняя&quot;, а теперь и летняя наступательная операция Украины остановилась, если и вовсе не закончилась поражением&quot;, — считает эксперт.По его мнению, украинская армия потерпит поражение под натиском Вооруженных сил России, которые будут наносить точные ракетные и артиллерийских удары, а также применять беспилотники."Вероятность того, что российские силы предпримут агрессивные атаки против Украины, достаточно высока. У Москвы есть варианты", — подытожил Макгрегор.Как заявлял ранее полковник, поставленная Западом техника НАТО не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления.
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в мире, украина, одесса, харьков, вооруженные силы украины, пентагон, россия, нато
В мире, Украина, Одесса, Харьков, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО
Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ

Полковник США Макгрегор: российская армия освободит Одессу и Харьков после поражения ВСУ

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После неудачного наступления ВСУ российская армия освободит Одессу и Харьков, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
«

"Весенняя", а теперь и летняя наступательная операция Украины остановилась, если и вовсе не закончилась поражением", — считает эксперт.

По его мнению, украинская армия потерпит поражение под натиском Вооруженных сил России, которые будут наносить точные ракетные и артиллерийских удары, а также применять беспилотники.
"Вероятность того, что российские силы предпримут агрессивные атаки против Украины, достаточно высока. У Москвы есть варианты", — подытожил Макгрегор.
Как заявлял ранее полковник, поставленная Западом техника НАТО не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаХарьковВооруженные силы УкраиныПентагонРоссияНАТО
 
 
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