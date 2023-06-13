https://ria.ru/20230613/oches-1877913196.html

Лавров принял участие в заседании Совета глав МИД ОЧЭС

Лавров принял участие в заседании Совета глав МИД ОЧЭС - РИА Новости, 13.06.2023

Лавров принял участие в заседании Совета глав МИД ОЧЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в проходившем в онлайн-формате 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T22:33

2023-06-13T22:33

2023-06-13T22:33

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в проходившем в онлайн-формате 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), где озвучил инициативы по преодолению энергетического и продовольственного кризиса в странах глобального Юга, спровоцированного нелегитимными санкциями коллективного Запада, сообщило министерство. "Российской стороной озвучены ключевые инициативы по преодолению текущего кризиса в энергетической и продовольственной областях в бедных странах глобального Юга, спровоцированного нелегитимными санкциями "коллективного Запада" и его прежними системными просчетами. В конкретном плане это – создание газораспределительного центра в Турции и приоритет экспорта сельхозпродукции в наиболее нуждающиеся малоимущие страны в рамках пакета черноморской инициативы", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Кроме того, Лавров подчеркнул важность диверсификации внешних связей организации и закрепления ее роли в качестве независимого экономического центра в русле концепции "интеграции интеграций" в интересах формирования Большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, Африки и ЕС. Следующее заседание глав внешнеполитических ведомств государств ОЧЭС намечено на второе полугодие 2023 года под председательством Турции. ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20221126/zakharova-1834512907.html

https://ria.ru/20220625/oches-1797533911.html

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россия, оон, евразийский экономический союз, шос, турция, африка, сергей лавров, в мире, экономика