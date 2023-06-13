https://ria.ru/20230613/obvineniya-1877911177.html
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа - РИА Новости, 13.06.2023
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа
Президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, связанным с ненадлежащим хранением... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:04
2023-06-13T22:04
2023-06-13T22:04
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, связанным с ненадлежащим хранением секретных документов у него дома, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Никоим образом. Он не был вовлечен в этот процесс", - категорично ответила Жан-Пьер, отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос. Она добавила, что глава государства поддерживает независимость следствия и действий министерства юстиции США. "Мы очень последовательны в этом отношении, как вы можете заметить. По этой причине, что касается уголовных дел, мы попросту их не комментируем", - указала представительница Белого дома. Жан-Пьер также дала понять, что администрация США "готова" к любым угрозам в сфере безопасности, которые могут возникнуть на фоне выдвижения обвинений Трампу.
https://ria.ru/20230613/tramp-1877874990.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа
Белый дом отрицает причастность Байдена к обвинениям против Трампа по хранению документов
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, связанным с ненадлежащим хранением секретных документов у него дома, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Никоим образом. Он не был вовлечен в этот процесс", - категорично ответила Жан-Пьер, отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос.
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Она добавила, что глава государства поддерживает независимость следствия и действий министерства юстиции США. "Мы очень последовательны в этом отношении, как вы можете заметить. По этой причине, что касается уголовных дел, мы попросту их не комментируем", - указала представительница Белого дома.
Жан-Пьер также дала понять, что администрация США "готова" к любым угрозам в сфере безопасности, которые могут возникнуть на фоне выдвижения обвинений Трампу.
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