https://ria.ru/20230613/obvineniya-1877911177.html

В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа

В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа - РИА Новости, 13.06.2023

В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа

Президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, связанным с ненадлежащим хранением... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T22:04

2023-06-13T22:04

2023-06-13T22:04

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, связанным с ненадлежащим хранением секретных документов у него дома, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Никоим образом. Он не был вовлечен в этот процесс", - категорично ответила Жан-Пьер, отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос. Она добавила, что глава государства поддерживает независимость следствия и действий министерства юстиции США. "Мы очень последовательны в этом отношении, как вы можете заметить. По этой причине, что касается уголовных дел, мы попросту их не комментируем", - указала представительница Белого дома. Жан-Пьер также дала понять, что администрация США "готова" к любым угрозам в сфере безопасности, которые могут возникнуть на фоне выдвижения обвинений Трампу.

https://ria.ru/20230613/tramp-1877874990.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер