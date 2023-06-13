Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/obvineniya-1877911177.html
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа - РИА Новости, 13.06.2023
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа
Президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, связанным с ненадлежащим хранением... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:04
2023-06-13T22:04
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, связанным с ненадлежащим хранением секретных документов у него дома, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Никоим образом. Он не был вовлечен в этот процесс", - категорично ответила Жан-Пьер, отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос. Она добавила, что глава государства поддерживает независимость следствия и действий министерства юстиции США. "Мы очень последовательны в этом отношении, как вы можете заметить. По этой причине, что касается уголовных дел, мы попросту их не комментируем", - указала представительница Белого дома. Жан-Пьер также дала понять, что администрация США "готова" к любым угрозам в сфере безопасности, которые могут возникнуть на фоне выдвижения обвинений Трампу.
https://ria.ru/20230613/tramp-1877874990.html
https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fd5dcffb4b470836cf79f6cdefed4385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа

Белый дом отрицает причастность Байдена к обвинениям против Трампа по хранению документов

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден "никоим образом" не причастен к обвинениям в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, связанным с ненадлежащим хранением секретных документов у него дома, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Никоим образом. Он не был вовлечен в этот процесс", - категорично ответила Жан-Пьер, отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос.
Дональд Трамп на съезде Республиканской партии Северной Каролины в Гринсборо - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Сто лет одиночества: Трампу грозит тюрьма и не только
Вчера, 18:32
Она добавила, что глава государства поддерживает независимость следствия и действий министерства юстиции США. "Мы очень последовательны в этом отношении, как вы можете заметить. По этой причине, что касается уголовных дел, мы попросту их не комментируем", - указала представительница Белого дома.
Жан-Пьер также дала понять, что администрация США "готова" к любым угрозам в сфере безопасности, которые могут возникнуть на фоне выдвижения обвинений Трампу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп
25 апреля, 15:52
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала