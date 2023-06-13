https://ria.ru/20230613/navodnenie-1877779747.html

В Херсонской области выросло число пострадавших от наводнения

В Херсонской области выросло число пострадавших от наводнения - РИА Новости, 13.06.2023

В Херсонской области выросло число пострадавших от наводнения

Число госпитализированных жителей Херсонской области, пострадавших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС, выросло до 84 человек, сообщил врио... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:58

2023-06-13T12:58

2023-06-13T12:58

происшествия

россия

херсонская область

новая каховка

владимир путин

дмитрий песков

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Число госпитализированных жителей Херсонской области, пострадавших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС, выросло до 84 человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о 80 госпитализированных. "В пунктах временного размещения расселены 1,7 тысячи, госпитализированы 84 человека", - написал Сальдо. По его словам, за минувшие сутки эвакуированы 107 человек, с начала подтопления — 7,2 тысячи. При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе продолжается успешная ликвидация последствий наводнения. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230613/voda-1877776091.html

https://ria.ru/20230612/laboratoriya-1877654783.html

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херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, херсонская область , новая каховка, владимир путин, дмитрий песков, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс