https://ria.ru/20230613/natsproekty-1877825828.html

Дорогу через 3 липецких села отремонтируют в рамках нацпроекта

Дорогу через 3 липецких села отремонтируют в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.06.2023

Дорогу через 3 липецких села отремонтируют в рамках нацпроекта

Участок дороги Тюшевка – Кузьминские Отвержки длиною 14 километров приведут в нормативное состояние в этом году в раках национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:53

2023-06-13T15:53

2023-06-13T15:53

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Участок дороги Тюшевка – Кузьминские Отвержки длиною 14 километров приведут в нормативное состояние в этом году в раках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, данная дорога проходит через три населенных пункта. В Кузьминских Отвержках возле нее расположена поликлиника, в Студёных Выселках – ФАП, в Тюшевке – детский садик и школа, в которую привозят учеников из соседних сёл. Дорогой пользуются также жители еще трёх деревень – Давыдовки, Дареновки и Малашевки. В общей сложности новую дорогу ждут около 5,5 тысячи человек, не считая горожан-дачников.Артамонов отметил, что всего в этом году в Липецкой области планируется отремонтировать не менее 260 километров региональных дорог, из них 227 километров – по национальному проекту."Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230608/klaster-1876931253.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов