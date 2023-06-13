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Дорогу через 3 липецких села отремонтируют в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.06.2023
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Липецкая область
 
15:53 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/natsproekty-1877825828.html
Дорогу через 3 липецких села отремонтируют в рамках нацпроекта
Дорогу через 3 липецких села отремонтируют в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.06.2023
Дорогу через 3 липецких села отремонтируют в рамках нацпроекта
Участок дороги Тюшевка – Кузьминские Отвержки длиною 14 километров приведут в нормативное состояние в этом году в раках национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:53
2023-06-13T15:53
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Участок дороги Тюшевка – Кузьминские Отвержки длиною 14 километров приведут в нормативное состояние в этом году в раках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, данная дорога проходит через три населенных пункта. В Кузьминских Отвержках возле нее расположена поликлиника, в Студёных Выселках – ФАП, в Тюшевке – детский садик и школа, в которую привозят учеников из соседних сёл. Дорогой пользуются также жители еще трёх деревень – Давыдовки, Дареновки и Малашевки. В общей сложности новую дорогу ждут около 5,5 тысячи человек, не считая горожан-дачников.Артамонов отметил, что всего в этом году в Липецкой области планируется отремонтировать не менее 260 километров региональных дорог, из них 227 километров – по национальному проекту."Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Дорогу через 3 липецких села отремонтируют в рамках нацпроекта

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Участок дороги Тюшевка – Кузьминские Отвержки длиною 14 километров приведут в нормативное состояние в этом году в раках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, данная дорога проходит через три населенных пункта. В Кузьминских Отвержках возле нее расположена поликлиника, в Студёных Выселках – ФАП, в Тюшевке – детский садик и школа, в которую привозят учеников из соседних сёл. Дорогой пользуются также жители еще трёх деревень – Давыдовки, Дареновки и Малашевки. В общей сложности новую дорогу ждут около 5,5 тысячи человек, не считая горожан-дачников.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа
8 июня, 13:14
Артамонов отметил, что всего в этом году в Липецкой области планируется отремонтировать не менее 260 километров региональных дорог, из них 227 километров – по национальному проекту.
"Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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