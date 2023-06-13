Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/nato-1877742538.html
Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место
Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место - РИА Новости, 13.06.2023
Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:52
2023-06-13T10:52
в мире
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место. "Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника. Я сейчас сфокусирован на том, чтобы возглавлять альянс до конца своих полномочий этой осенью... Уверен, что 30 союзников, 31 союзник, найдет преемника, чтобы заменить меня", - сказал он в интервью программе на американском телеканале PBS. После уточняющего вопроса журналиста Столтенберг отметил, что у него нет других планов, кроме как завершить срок полномочий в качестве генсека НАТО. Он подчеркнул, что занимал пост уже девять лет, поэтому теперь кто-то еще должен возглавить альянс. Срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в конце сентября, при этом не исключается, что он останется на посту еще несколько месяцев - до того, как союзники по альянсу согласуют новое назначение. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что новый генсек будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе. Ранее издание Politico писало, что на роль нового генсека НАТО серьезно рассматривается премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Сама премьер Дании ранее говорила, что не является кандидатом. Вместе с тем, помимо нее на пост генсека НАТО могут претендовать нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.
https://ria.ru/20230609/nato-1877265068.html
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место

Генсек НАТО Столтенберг выразил уверенность, что у него будет достойный преемник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место.
"Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника. Я сейчас сфокусирован на том, чтобы возглавлять альянс до конца своих полномочий этой осенью... Уверен, что 30 союзников, 31 союзник, найдет преемника, чтобы заменить меня", - сказал он в интервью программе на американском телеканале PBS.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
СМИ раскрыли правду о том, кого в Европе хотят видеть новым генсеком НАТО
9 июня, 16:26
После уточняющего вопроса журналиста Столтенберг отметил, что у него нет других планов, кроме как завершить срок полномочий в качестве генсека НАТО. Он подчеркнул, что занимал пост уже девять лет, поэтому теперь кто-то еще должен возглавить альянс.
Срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в конце сентября, при этом не исключается, что он останется на посту еще несколько месяцев - до того, как союзники по альянсу согласуют новое назначение. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что новый генсек будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе.
Ранее издание Politico писало, что на роль нового генсека НАТО серьезно рассматривается премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Сама премьер Дании ранее говорила, что не является кандидатом. Вместе с тем, помимо нее на пост генсека НАТО могут претендовать нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом
12 сентября 2022, 08:00
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала