https://ria.ru/20230613/nato-1877742538.html

Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место

Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место - РИА Новости, 13.06.2023

Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:52

2023-06-13T10:52

2023-06-13T10:52

в мире

йенс столтенберг

нато

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место. "Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника. Я сейчас сфокусирован на том, чтобы возглавлять альянс до конца своих полномочий этой осенью... Уверен, что 30 союзников, 31 союзник, найдет преемника, чтобы заменить меня", - сказал он в интервью программе на американском телеканале PBS. После уточняющего вопроса журналиста Столтенберг отметил, что у него нет других планов, кроме как завершить срок полномочий в качестве генсека НАТО. Он подчеркнул, что занимал пост уже девять лет, поэтому теперь кто-то еще должен возглавить альянс. Срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в конце сентября, при этом не исключается, что он останется на посту еще несколько месяцев - до того, как союзники по альянсу согласуют новое назначение. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что новый генсек будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе. Ранее издание Politico писало, что на роль нового генсека НАТО серьезно рассматривается премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Сама премьер Дании ранее говорила, что не является кандидатом. Вместе с тем, помимо нее на пост генсека НАТО могут претендовать нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.

https://ria.ru/20230609/nato-1877265068.html

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато