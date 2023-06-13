https://ria.ru/20230613/nagrady-1877770833.html

Гладков вручил первые медали к 80-летию сражения под Прохоровкой

Гладков вручил первые медали к 80-летию сражения под Прохоровкой - РИА Новости, 13.06.2023

Гладков вручил первые медали к 80-летию сражения под Прохоровкой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ветеранам Курской битвы Марии Денисовне Колтаковой и Александру Сергеевичу Полякову первые медали к... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:31

2023-06-13T12:31

2023-06-13T12:54

прохоровка

воронеж

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ветеранам Курской битвы Марии Денисовне Колтаковой и Александру Сергеевичу Полякову первые медали к 80-летию Прохоровского сражения, сообщила пресс-служба правительства региона. "По инициативе губернатора памятную медаль получат 380 участников Курской битвы в 55 регионах России", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время войны Мария Денисовна Колтакова была старшиной медицинской службы, вынесла с поля боя более 300 раненых. Прошла в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии от Воронежа до Праги. Отмечена медалью "За отвагу" за личное мужество, проявленное при защите Отечества в боях под Воронежем. Марии Колтаковой в этом году исполнился 101 год. Сейчас она является 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Экстремальными видами спорта женщина начала заниматься в 93 года. Свой первый рекорд установила за прыжки с парашютом, а затем за дайвинг, джип-триал, картинг, пулевую стрельбу из пневматического оружия и вождение танка. "Мария Денисовна, спасибо большое за ваш подвиг, за вашу жизнь! Вы пример для всех нас. Мы все стараемся быть похожими и достойными вас! Долгих лет жизни и безграничного здоровья", — пожелал ветерану Великой Отечественной войны губернатор Белгородской области. Такую же медаль губернатор Белгородской области вручил ещё одному ветерану сражения под Прохоровкой Александру Сергеевичу Полякову. Александр Сергеевич родился в Белгороде, на фронт ушел в 17 лет. Боевое крещение он получил под Прохоровкой 7 июля 1943 года, оказавшись в самом пекле танкового сражения. После Курской битвы освобождал город Киев. Дошел до Варшавы, где в конце 1944 года получил тяжелое ранение в голову. Длительное время находился в военном госпитале на лечении. Сейчас Александр Сергеевич ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи. Участвует во встречах со школьниками и студентами, в различных патриотических мероприятиях. В 2015 году Александр Сергеевич был в составе делегации, которая доставила в Белгород частицу Вечного огня от Кремлевской стены. "Спасибо вам за опыт, которым вы делитесь, за то, что вы вместе с нами, что помогаете нам воспитывать наших детей. Мы равняемся на вас. Очень дорожим вами и надеемся, что всё, что мы с вами задумали по патриотическому воспитанию детей, обязательно выполним. Спасибо, от всей души с праздником", — поблагодарил Александра Сергеевича глава региона. Во вторник председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков также вручил медаль к 80-летию Прохоровского танкового сражения участнику Курской битвы из Старого Оскола Евгению Иванову. Великую Отечественную войну Евгений Андрианович прошёл с первого дня и до мая 1945 года, завершил боевой путь в Берлине. Служил разведчиком, артиллеристом, командиром орудийного расчёта. После войны Евгений Андрианович преподавал физкультуру в общеобразовательной школе, а затем стал тренером по гимнастике, вырастил сотни успешных спортсменов. По инициативе Гладкова в этом году выпущена памятная медаль для всех, кто принимал участие в сражении под Прохоровкой. Её получат 380 ветеранов в 55 регионах России.

https://ria.ru/20230509/veteran-1870560919.html

https://ria.ru/20180225/1515246593.html

https://ria.ru/20230611/medal-1877478618.html

прохоровка

воронеж

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Дарья Буймова

прохоровка, воронеж, вячеслав гладков