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СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 13.06.2023 (обновлено: 11:16 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/naemnik-1877740778.html
СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ
СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ
На Украине ликвидировали первого финского наемника, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:48
2023-06-13T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
финляндия
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн — РИА Новости. На Украине ликвидировали первого финского наемника, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Боевика, участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева, убили в минувшие выходные. Отмечается, что "это, по всей видимости, первый смертельный случай" среди финских наемников. Министерству иностранных дел страны известно об этом случае, подтвердил YLE накануне поздно вечером глава консульского отдела Юсси Таннер. По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html
https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, финляндия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Финляндия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ

YLE: на Украине зафиксировали первый случай гибели финского наемника, воевавшего за ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн — РИА Новости. На Украине ликвидировали первого финского наемника, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Боевика, участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева, убили в минувшие выходные. Отмечается, что "это, по всей видимости, первый смертельный случай" среди финских наемников.
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Министерству иностранных дел страны известно об этом случае, подтвердил YLE накануне поздно вечером глава консульского отдела Юсси Таннер.
По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныФинляндияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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