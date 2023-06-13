https://ria.ru/20230613/naemnik-1877740778.html

СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ

СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023

СМИ: на Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ

На Украине ликвидировали первого финского наемника, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:48

2023-06-13T10:48

2023-06-13T11:16

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн — РИА Новости. На Украине ликвидировали первого финского наемника, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Боевика, участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева, убили в минувшие выходные. Отмечается, что "это, по всей видимости, первый смертельный случай" среди финских наемников. Министерству иностранных дел страны известно об этом случае, подтвердил YLE накануне поздно вечером глава консульского отдела Юсси Таннер. По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.

https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html

https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, финляндия, ситуация в днр и лнр