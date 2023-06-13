В НОМ допустили приезд международных экспертов на выборы в новые регионы
Глава НОМ Брод допустил приезд международных экспертов на выборы в новые регионы
Подсчет голосов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Международные эксперты могут приехать на выборы в новые регионы РФ, если будет принято решение об их проведении, сообщил РИА Новости член СПЧ и руководитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Старт избирательным кампаниям дадут в июне.
В мае Госдума приняла поправки в закон о том, что главы регионов при военном положении могут предлагать ЦИК провести выборы не позднее чем за 90 дней до их начала.
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"Естественно, наблюдение будет предусмотрено в каждом из новых регионов, с возможностью выдвижения на участки общественных наблюдателей. Я думаю, будет предусмотрена процедура для международных экспертов, опыт такой есть, для ЛДНР в 2014 и в 2018 годах, и в прошлом году в ходе референдумов в четырех регионах были зарубежные эксперты", - рассказал руководитель ассоциации НОМ.
По его словам, "для них это было связано с определенным риском". Александр Брод уточнил, что и сам был свидетелем, "как в Луганске одного из экспертов из Германии буквально на следующий день его работодатель уведомил об увольнении". Он уверен, что "есть здравые люди в зарубежных странах, которые проявляют интерес к выборам в новых регионах. Я думаю, что желающие приехать и увидеть всё своими глазами будут".
Он также обратил внимание, что "один из критериев соблюдения прав граждан – это безопасность", и рассказал, как находился в Луганской области в прошлом году во время референдума, где обстреливались более 60 раз приграничные районы с Украиной, "но тем не менее возможности для обеспечения безопасности были предусмотрены, были мобильные участки, были случаи, когда при обстрелах голосование продолжалось в убежищах".
В докладе ассоциации НОМ о подготовке новых регионов РФ к избирательным процессам 2023 года отмечается, что "не исключается участие иностранных наблюдателей на предстоящих выборах в новых регионах. Решение о допуске иностранных наблюдателей будет принимать ЦИК России с учетом различных факторов, в том числе обеспечения безопасности. Важную роль в реализации избирательных процедур будут иметь также представители средств массовой информации, в том числе иностранных, задача которых состоит в качественном освещении хода голосования. При этом участие журналистов из недружественных государств признается общественниками полностью нецелесообразным".