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В НОМ допустили приезд международных экспертов на выборы в новые регионы - РИА Новости, 13.06.2023
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16:07 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/nablyudateli-1877828151.html
В НОМ допустили приезд международных экспертов на выборы в новые регионы
В НОМ допустили приезд международных экспертов на выборы в новые регионы - РИА Новости, 13.06.2023
В НОМ допустили приезд международных экспертов на выборы в новые регионы
Международные эксперты могут приехать на выборы в новые регионы РФ, если будет принято решение об их проведении, сообщил РИА Новости член СПЧ и руководитель... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:07
2023-06-13T16:07
луганская народная республика
запорожская область
александр брод
госдума рф
россия
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Международные эксперты могут приехать на выборы в новые регионы РФ, если будет принято решение об их проведении, сообщил РИА Новости член СПЧ и руководитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Старт избирательным кампаниям дадут в июне. В мае Госдума приняла поправки в закон о том, что главы регионов при военном положении могут предлагать ЦИК провести выборы не позднее чем за 90 дней до их начала. "Естественно, наблюдение будет предусмотрено в каждом из новых регионов, с возможностью выдвижения на участки общественных наблюдателей. Я думаю, будет предусмотрена процедура для международных экспертов, опыт такой есть, для ЛДНР в 2014 и в 2018 годах, и в прошлом году в ходе референдумов в четырех регионах были зарубежные эксперты", - рассказал руководитель ассоциации НОМ. По его словам, "для них это было связано с определенным риском". Александр Брод уточнил, что и сам был свидетелем, "как в Луганске одного из экспертов из Германии буквально на следующий день его работодатель уведомил об увольнении". Он уверен, что "есть здравые люди в зарубежных странах, которые проявляют интерес к выборам в новых регионах. Я думаю, что желающие приехать и увидеть всё своими глазами будут". Он также обратил внимание, что "один из критериев соблюдения прав граждан – это безопасность", и рассказал, как находился в Луганской области в прошлом году во время референдума, где обстреливались более 60 раз приграничные районы с Украиной, "но тем не менее возможности для обеспечения безопасности были предусмотрены, были мобильные участки, были случаи, когда при обстрелах голосование продолжалось в убежищах". В докладе ассоциации НОМ о подготовке новых регионов РФ к избирательным процессам 2023 года отмечается, что "не исключается участие иностранных наблюдателей на предстоящих выборах в новых регионах. Решение о допуске иностранных наблюдателей будет принимать ЦИК России с учетом различных факторов, в том числе обеспечения безопасности. Важную роль в реализации избирательных процедур будут иметь также представители средств массовой информации, в том числе иностранных, задача которых состоит в качественном освещении хода голосования. При этом участие журналистов из недружественных государств признается общественниками полностью нецелесообразным".
https://ria.ru/20230613/vybory-1877821037.html
https://ria.ru/20230529/tsik-1874894620.html
луганская народная республика
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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луганская народная республика, запорожская область, александр брод, госдума рф, россия, донецкая народная республика, херсонская область
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Александр Брод, Госдума РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
В НОМ допустили приезд международных экспертов на выборы в новые регионы

Глава НОМ Брод допустил приезд международных экспертов на выборы в новые регионы

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПодсчет голосов
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Международные эксперты могут приехать на выборы в новые регионы РФ, если будет принято решение об их проведении, сообщил РИА Новости член СПЧ и руководитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Старт избирательным кампаниям дадут в июне.
Паспорт и бланк для голосования - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
В Запорожской области заявили о подготовке к выборам
Вчера, 15:38
В мае Госдума приняла поправки в закон о том, что главы регионов при военном положении могут предлагать ЦИК провести выборы не позднее чем за 90 дней до их начала.
«
"Естественно, наблюдение будет предусмотрено в каждом из новых регионов, с возможностью выдвижения на участки общественных наблюдателей. Я думаю, будет предусмотрена процедура для международных экспертов, опыт такой есть, для ЛДНР в 2014 и в 2018 годах, и в прошлом году в ходе референдумов в четырех регионах были зарубежные эксперты", - рассказал руководитель ассоциации НОМ.
По его словам, "для них это было связано с определенным риском". Александр Брод уточнил, что и сам был свидетелем, "как в Луганске одного из экспертов из Германии буквально на следующий день его работодатель уведомил об увольнении". Он уверен, что "есть здравые люди в зарубежных странах, которые проявляют интерес к выборам в новых регионах. Я думаю, что желающие приехать и увидеть всё своими глазами будут".
Он также обратил внимание, что "один из критериев соблюдения прав граждан – это безопасность", и рассказал, как находился в Луганской области в прошлом году во время референдума, где обстреливались более 60 раз приграничные районы с Украиной, "но тем не менее возможности для обеспечения безопасности были предусмотрены, были мобильные участки, были случаи, когда при обстрелах голосование продолжалось в убежищах".
В докладе ассоциации НОМ о подготовке новых регионов РФ к избирательным процессам 2023 года отмечается, что "не исключается участие иностранных наблюдателей на предстоящих выборах в новых регионах. Решение о допуске иностранных наблюдателей будет принимать ЦИК России с учетом различных факторов, в том числе обеспечения безопасности. Важную роль в реализации избирательных процедур будут иметь также представители средств массовой информации, в том числе иностранных, задача которых состоит в качественном освещении хода голосования. При этом участие журналистов из недружественных государств признается общественниками полностью нецелесообразным".
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
ЦИК подготовил новые регионы к возможным избирательным кампаниям
29 мая, 17:41
 
Луганская Народная РеспубликаЗапорожская областьАлександр БродГосдума РФРоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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