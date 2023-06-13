https://ria.ru/20230613/moskva-1877755130.html
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме - РИА Новости, 13.06.2023
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме
Все столичные системы жизнеобеспечения во время праздничных дней функционировали штатно, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:43
2023-06-13T11:43
2023-06-13T11:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Все столичные системы жизнеобеспечения во время праздничных дней функционировали штатно, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Предприятия и организации комплекса городского хозяйства в период с 9 по 12 июня включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - рассказал Бирюков. По словам заммэра, главной задачей было обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, они работали штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было. Бирюков подчеркнул, что в этот период был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "На дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад, инженерных компаний и префектур округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
https://realty.ria.ru/20230613/moskva-1876896048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Все столичные системы жизнеобеспечения во время праздничных дней функционировали штатно, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Предприятия и организации комплекса городского хозяйства в период с 9 по 12 июня включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - рассказал Бирюков
.
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По словам заммэра, главной задачей было обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, они работали штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было.
Бирюков подчеркнул, что в этот период был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"На дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад, инженерных компаний и префектур округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.