https://ria.ru/20230613/momut-1877701657.html
Россия призвала МОМУТ обеспечить Караджичу надлежащие условия в тюрьме
Россия призвала МОМУТ обеспечить Караджичу надлежащие условия в тюрьме - РИА Новости, 13.06.2023
Россия призвала МОМУТ обеспечить Караджичу надлежащие условия в тюрьме
Россия требует от Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) срочно обеспечить надлежащие условия для отбывания наказания Радованом... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T01:08
2023-06-13T01:08
2023-06-13T01:08
в мире
россия
великобритания
гаага
радован караджич
оон
международный трибунал по бывшей югославии
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ООН, 13 июн – РИА Новости. Россия требует от Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) срочно обеспечить надлежащие условия для отбывания наказания Радованом Караджичем и другими сербами, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков. Караджич, экс-президент Республики Сербской БиГ переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков в октябре 2022 года направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов в заключении. Документ был назван "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича". По словам Петрониевича, одного из инициаторов письма, ответа подписавшие обращение по сути так и не получили. Чумаков напомнил о проблеме условий, в которых отбывает наказание в Великобритании Караджич. "Навели справки о тюрьме "Паркхерст", в которой содержится осужденный. Выяснили, что среди местных правозащитников она пользуется дурной славой из-за условий содержания, которые "недопустимы и несут вред состоянию здоровья заключенных". Январский доклад профильной британской правительственной комиссии отмечает, что заключенные этой тюрьмы обделены медикаментами и вниманием психологов", - сказал Чумаков. По его словам, руководство "Паркхерста" это даже не отрицает, ссылаясь на отсутствие финансирования. "Дочь Караджича Соня Караджич-Йовичевич также пролила свет на условия содержания ее отца. С ее слов, они просто "бесчеловечны": у него конфискованы все средства коммуникации, книги и личные записи, ему запрещают говорить на родном языке якобы "по соображениям безопасности" из-за опасения покушения на его жизнь со стороны сокамерников-мусульман", - подчеркнул зампостпреда. Аналогичная информация, по его словам, поступила и от адвоката Караджича. "Он также обратил внимание на то, что осужденному не дают нормально удовлетворять базовые культурные и религиозные потребности. В частности, недавно посещавшего его православного священника подвергли унизительной процедуре личного досмотра, заставив снять облачение. Адвокат отслеживает условия отбывания заключения и другими сербами", - заявил Чумаков. Как указал зампостпреда, о масштабе проблем с условиями содержания красноречиво свидетельствует общая цифра в 14 сербских заключенных, умерших в ходе разбирательств по линии МТБЮ и Механизма. "Требуем от Механизма принять срочные меры для выправления данной недопустимой ситуации и обеспечить Радовану Караджичу и другим осужденным сербам надлежащие условия отбывания наказания", - подчеркнул Чумаков. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838550629.html
https://ria.ru/20230524/karadzhich-1873896910.html
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в мире, россия, великобритания, гаага, радован караджич, оон, международный трибунал по бывшей югославии
В мире, Россия, Великобритания, Гаага, Радован Караджич, ООН, Международный трибунал по бывшей Югославии
Россия призвала МОМУТ обеспечить Караджичу надлежащие условия в тюрьме
Россия потребовала у МОМУТ обеспечить Караджичу надлежащие условия для отбывания наказания
ООН, 13 июн – РИА Новости. Россия требует от Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) срочно обеспечить надлежащие условия для отбывания наказания Радованом Караджичем и другими сербами, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.
Караджич, экс-президент Республики Сербской БиГ переведен в мае 2021 года из Гааги
в тюрьму в Великобритании
на остров Уайт. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков в октябре 2022 года направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов в заключении. Документ был назван "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича". По словам Петрониевича, одного из инициаторов письма, ответа подписавшие обращение по сути так и не получили.
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Чумаков напомнил о проблеме условий, в которых отбывает наказание в Великобритании Караджич.
"Навели справки о тюрьме "Паркхерст", в которой содержится осужденный. Выяснили, что среди местных правозащитников она пользуется дурной славой из-за условий содержания, которые "недопустимы и несут вред состоянию здоровья заключенных". Январский доклад профильной британской правительственной комиссии отмечает, что заключенные этой тюрьмы обделены медикаментами и вниманием психологов", - сказал Чумаков.
По его словам, руководство "Паркхерста" это даже не отрицает, ссылаясь на отсутствие финансирования.
"Дочь Караджича Соня Караджич-Йовичевич также пролила свет на условия содержания ее отца. С ее слов, они просто "бесчеловечны": у него конфискованы все средства коммуникации, книги и личные записи, ему запрещают говорить на родном языке якобы "по соображениям безопасности" из-за опасения покушения на его жизнь со стороны сокамерников-мусульман", - подчеркнул зампостпреда.
Аналогичная информация, по его словам, поступила и от адвоката Караджича.
Адвокат Караджича рассказал о рабских условиях его содержания
"Он также обратил внимание на то, что осужденному не дают нормально удовлетворять базовые культурные и религиозные потребности. В частности, недавно посещавшего его православного священника подвергли унизительной процедуре личного досмотра, заставив снять облачение. Адвокат отслеживает условия отбывания заключения и другими сербами", - заявил Чумаков.
Как указал зампостпреда, о масштабе проблем с условиями содержания красноречиво свидетельствует общая цифра в 14 сербских заключенных, умерших в ходе разбирательств по линии МТБЮ
и Механизма.
"Требуем от Механизма принять срочные меры для выправления данной недопустимой ситуации и обеспечить Радовану Караджичу и другим осужденным сербам надлежащие условия отбывания наказания", - подчеркнул Чумаков.
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине
, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице
, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.
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