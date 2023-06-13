https://ria.ru/20230613/modernizatsiya-1877871248.html
В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры
В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 13.06.2023
В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры
В Тверской области утверждена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:09
2023-06-13T18:09
2023-06-13T18:09
тверская область
тверская область
россия
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. В Тверской области утверждена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя."В течение двух лет планируется установить 20 котельных, реконструировать порядка 50 километров сетей в пяти муниципалитетах", – сказал на заседании Руденя.Так, в Бельском округе будет проведена реконструкция 29 километров сетей водоснабжения. В Жарковском и Краснохолмском округах модернизируют 7,3 километра тепловых сетей. В Максатихинском округе проведут работы по строительству 12,5 километров сетей теплоснабжения. Кроме того, в рамках программы в Жарковском округе появятся три новые котельные, в Максатихинском – 10, в Краснохолмском округе – 5, в Вышневолоцком округе – две котельные.Проект программы был одобрен в апреле этого года на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Тверская область наряду с еще двумя субъектами РФ получит федеральную финансовую поддержку на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230608/remont-1877050380.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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тверская область, россия, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Россия, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. В Тверской области утверждена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя
.
"В течение двух лет планируется установить 20 котельных, реконструировать порядка 50 километров сетей в пяти муниципалитетах", – сказал на заседании Руденя.
Так, в Бельском округе будет проведена реконструкция 29 километров сетей водоснабжения. В Жарковском и Краснохолмском округах модернизируют 7,3 километра тепловых сетей. В Максатихинском округе проведут работы по строительству 12,5 километров сетей теплоснабжения. Кроме того, в рамках программы в Жарковском округе появятся три новые котельные, в Максатихинском – 10, в Краснохолмском округе – 5, в Вышневолоцком округе – две котельные.
Проект программы был одобрен в апреле этого года на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Тверская область
наряду с еще двумя субъектами РФ
получит федеральную финансовую поддержку на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе.
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