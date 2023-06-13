https://ria.ru/20230613/modernizatsiya-1877871248.html

В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры

В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 13.06.2023

В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры

В Тверской области утверждена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:09

2023-06-13T18:09

2023-06-13T18:09

тверская область

тверская область

россия

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. В Тверской области утверждена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя."В течение двух лет планируется установить 20 котельных, реконструировать порядка 50 километров сетей в пяти муниципалитетах", – сказал на заседании Руденя.Так, в Бельском округе будет проведена реконструкция 29 километров сетей водоснабжения. В Жарковском и Краснохолмском округах модернизируют 7,3 километра тепловых сетей. В Максатихинском округе проведут работы по строительству 12,5 километров сетей теплоснабжения. Кроме того, в рамках программы в Жарковском округе появятся три новые котельные, в Максатихинском – 10, в Краснохолмском округе – 5, в Вышневолоцком округе – две котельные.Проект программы был одобрен в апреле этого года на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Тверская область наряду с еще двумя субъектами РФ получит федеральную финансовую поддержку на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230608/remont-1877050380.html

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, россия, игорь руденя