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В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 13.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:09 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/modernizatsiya-1877871248.html
В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры
В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 13.06.2023
В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры
В Тверской области утверждена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:09
2023-06-13T18:09
тверская область
тверская область
россия
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. В Тверской области утверждена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя."В течение двух лет планируется установить 20 котельных, реконструировать порядка 50 километров сетей в пяти муниципалитетах", – сказал на заседании Руденя.Так, в Бельском округе будет проведена реконструкция 29 километров сетей водоснабжения. В Жарковском и Краснохолмском округах модернизируют 7,3 километра тепловых сетей. В Максатихинском округе проведут работы по строительству 12,5 километров сетей теплоснабжения. Кроме того, в рамках программы в Жарковском округе появятся три новые котельные, в Максатихинском – 10, в Краснохолмском округе – 5, в Вышневолоцком округе – две котельные.Проект программы был одобрен в апреле этого года на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Тверская область наряду с еще двумя субъектами РФ получит федеральную финансовую поддержку на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе.
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тверская область, россия, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Россия, Игорь Руденя

В Верхневолжье утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание правительства Тверской области
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. В Тверской области утверждена региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя.
"В течение двух лет планируется установить 20 котельных, реконструировать порядка 50 километров сетей в пяти муниципалитетах", – сказал на заседании Руденя.
Так, в Бельском округе будет проведена реконструкция 29 километров сетей водоснабжения. В Жарковском и Краснохолмском округах модернизируют 7,3 километра тепловых сетей. В Максатихинском округе проведут работы по строительству 12,5 километров сетей теплоснабжения. Кроме того, в рамках программы в Жарковском округе появятся три новые котельные, в Максатихинском – 10, в Краснохолмском округе – 5, в Вышневолоцком округе – две котельные.
Проект программы был одобрен в апреле этого года на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Тверская область наряду с еще двумя субъектами РФ получит федеральную финансовую поддержку на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки в Калязинский муниципальный округ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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8 июня, 18:09
 
Тверская областьТверская областьРоссияИгорь Руденя
 
 
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