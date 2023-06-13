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Ефимов: у города выкупили 3,5 тысячи машино-мест по преимущественному праву - РИА Новости, 13.06.2023
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10:10 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/mashino-mesta-1877323235.html
Ефимов: у города выкупили 3,5 тысячи машино-мест по преимущественному праву
Ефимов: у города выкупили 3,5 тысячи машино-мест по преимущественному праву - РИА Новости, 13.06.2023
Ефимов: у города выкупили 3,5 тысячи машино-мест по преимущественному праву
Горожане выкупили у столичных властей по преимущественному праву почти 3,5 тысячи машино-мест с 2019 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:10
2023-06-13T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Горожане выкупили у столичных властей по преимущественному праву почти 3,5 тысячи машино-мест с 2019 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Граждане с 2019 года приобрели по преимущественному праву почти 3,5 тысячи машино-мест общей площадью 53,5 тысячи квадратных метров. Больше всего объектов за это время купили жители Центрального административного округа – 1,3 тысячи машино-мест суммарной площадью почти 20 тысяч квадратных метров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, больше всего машино-мест было выкуплено на западе столицы — 427. На втором месте — юго-восток (388), на третьем — восток столицы (385 машино-мест).Возможность покупать у города машино-места в подземных паркингах многоквартирных домов появилась у граждан в 2018 году, первые договоры были заключены в 2019 году. Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право покупки машино-мест со скидкой 40% от рыночной стоимости, говорится в сообщении.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: у города выкупили 3,5 тысячи машино-мест по преимущественному праву

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Горожане выкупили у столичных властей по преимущественному праву почти 3,5 тысячи машино-мест с 2019 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Граждане с 2019 года приобрели по преимущественному праву почти 3,5 тысячи машино-мест общей площадью 53,5 тысячи квадратных метров. Больше всего объектов за это время купили жители Центрального административного округа – 1,3 тысячи машино-мест суммарной площадью почти 20 тысяч квадратных метров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, больше всего машино-мест было выкуплено на западе столицы — 427. На втором месте — юго-восток (388), на третьем — восток столицы (385 машино-мест).
Возможность покупать у города машино-места в подземных паркингах многоквартирных домов появилась у граждан в 2018 году, первые договоры были заключены в 2019 году. Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право покупки машино-мест со скидкой 40% от рыночной стоимости, говорится в сообщении.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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