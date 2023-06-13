https://ria.ru/20230613/lgoty-1877723436.html
СМИ: выработанным нефтяным месторождениям могут отложить введение льгот
СМИ: выработанным нефтяным месторождениям могут отложить введение льгот - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ: выработанным нефтяным месторождениям могут отложить введение льгот
Минфин России предложил перенести на три года введение налоговых льгот для выработанных нефтяных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:22
2023-06-13T09:22
2023-06-13T18:42
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минфин России предложил перенести на три года введение налоговых льгот для выработанных нефтяных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход (НДД), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Минфин предложил на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход (НДД), рассказали три источника", - говорится в статье. Поясняется, что такие льготы должны были заработать с 2024 года в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые относятся к третьей группе НДД. В Минфине отказались от комментариев, а собеседники газеты полагают, что его предложения, вероятнее всего, будут приняты. Издание напоминает, что выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в стране, перешли на НДД после налоговой реформы 2020 года, когда Минфин лишил такие месторождения крупных льгот по НДПИ, предоставив возможность перейти на НДД. При этом нефтяным компаниям были обещаны дополнительные льготы с 2024 года в виде вычета из НДПИ в 20%. Как отмечает "Коммерсант", Минфин сейчас активно ищет способы пополнения бюджета в условиях недополучения запланированных нефтегазовых доходов из-за более низкой, чем ожидалось, цены нефти марки Urals: за январь-май нефтегазовые доходы сократились на 50% относительно прошлого года, а дефицит бюджета составляет 3 триллиона рублей, и правительство обсуждает несколько идей, как увеличить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль. При этом основные разногласия между министерством и нефтяными компаниями заключаются в корректировке так называемого дисконта - если цена нефти марки Brent за вычетом дисконта оказывается выше фактической цены Urals, то нефтекомпании должны платить налоги исходя из первой. Так, по инициативе Минфина дисконт с апреля был зафиксирован на уровне в 34 доллара за баррель с постепенным уменьшением, а с июля максимальный дисконт составит 25 долларов. В мае реальный дисконт составлял 22 доллара за баррель. Минфин хочет с сентября сократить максимальный дисконт до 20 долларов за баррель. А как утверждает один из источников "Коммерсанта" в нефтекомпаниях, им будет сложно сократить дисконт еще больше. Правительство, по данным газеты, еще обсуждает этот вопрос.
https://ria.ru/20230527/mestorozhdeniya-1874497506.html
https://ria.ru/20230201/mestorozhdenie-1848916935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия
СМИ: выработанным нефтяным месторождениям могут отложить введение льгот
"Ъ": Минфин предложил отложить налоговые льготы выработанным нефтяным месторождениям
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Минфин России предложил перенести на три года введение налоговых льгот для выработанных нефтяных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход (НДД), пишет газета "Коммерсант"
со ссылкой на источники.
"Минфин предложил на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход (НДД), рассказали три источника", - говорится в статье. Поясняется, что такие льготы должны были заработать с 2024 года в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые относятся к третьей группе НДД. В Минфине отказались от комментариев, а собеседники газеты полагают, что его предложения, вероятнее всего, будут приняты.
Издание напоминает, что выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в стране, перешли на НДД после налоговой реформы 2020 года, когда Минфин лишил такие месторождения крупных льгот по НДПИ, предоставив возможность перейти на НДД. При этом нефтяным компаниям были обещаны дополнительные льготы с 2024 года в виде вычета из НДПИ в 20%.
Как отмечает "Коммерсант", Минфин сейчас активно ищет способы пополнения бюджета в условиях недополучения запланированных нефтегазовых доходов из-за более низкой, чем ожидалось, цены нефти марки Urals: за январь-май нефтегазовые доходы сократились на 50% относительно прошлого года, а дефицит бюджета составляет 3 триллиона рублей, и правительство обсуждает несколько идей, как увеличить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль.
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При этом основные разногласия между министерством и нефтяными компаниями заключаются в корректировке так называемого дисконта - если цена нефти марки Brent за вычетом дисконта оказывается выше фактической цены Urals, то нефтекомпании должны платить налоги исходя из первой.
Так, по инициативе Минфина дисконт с апреля был зафиксирован на уровне в 34 доллара за баррель с постепенным уменьшением, а с июля максимальный дисконт составит 25 долларов. В мае реальный дисконт составлял 22 доллара за баррель. Минфин хочет с сентября сократить максимальный дисконт до 20 долларов за баррель. А как утверждает один из источников "Коммерсанта" в нефтекомпаниях, им будет сложно сократить дисконт еще больше. Правительство, по данным газеты, еще обсуждает этот вопрос.
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