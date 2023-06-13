Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии
Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с товарной биржей Белоруссии
Город Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 июн – РИА Новости. Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение с Белорусской универсальной товарной биржей, в рамках сотрудничества представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) Кубани будет оказана поддержка для их привлечения на торговую площадку республики, сообщают в пресс-службе краевой администрации.
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"Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей. Документ подписали во время бизнес-миссии в Минске. Участие в ней приняли шесть кубанских предприятий", - говорится в сообщении.
По мнению директора Центра поддержки экспорта Романа Воротникова, подписание документа позволит усилить двусторонние торгово-экономические отношения со стратегическим партнером.
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"Стороны планируют совместные информационно-практические мероприятия. Они ориентированы на малый и средний бизнес, привлечение на биржевую площадку экспортно-ориентированных предприятий Кубани", – передает пресс-служба слова Воротникова.
Для укрепления торговых отношений с Белоруссией краевой Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Кубани организовал обучающие мероприятий для предприятий МСП на тему "Экспортные продажи с использованием инструментов биржевой торговли", добавляют власти.
Отмечается, что в настоящее время на Белорусской бирже аккредитованы 45 кубанских резидентов.
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