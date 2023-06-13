https://ria.ru/20230613/kuban-1877897994.html

Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии

Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023

Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии

Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение с Белорусской универсальной товарной биржей, в рамках сотрудничества представителям малого и... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:58

2023-06-13T19:58

2023-06-13T19:58

краснодарский край

экономика

белоруссия

краснодарский край

минск

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КРАСНОДАР, 13 июн – РИА Новости. Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение с Белорусской универсальной товарной биржей, в рамках сотрудничества представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) Кубани будет оказана поддержка для их привлечения на торговую площадку республики, сообщают в пресс-службе краевой администрации. "Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей. Документ подписали во время бизнес-миссии в Минске. Участие в ней приняли шесть кубанских предприятий", - говорится в сообщении. По мнению директора Центра поддержки экспорта Романа Воротникова, подписание документа позволит усилить двусторонние торгово-экономические отношения со стратегическим партнером. "Стороны планируют совместные информационно-практические мероприятия. Они ориентированы на малый и средний бизнес, привлечение на биржевую площадку экспортно-ориентированных предприятий Кубани", – передает пресс-служба слова Воротникова. Для укрепления торговых отношений с Белоруссией краевой Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Кубани организовал обучающие мероприятий для предприятий МСП на тему "Экспортные продажи с использованием инструментов биржевой торговли", добавляют власти. Отмечается, что в настоящее время на Белорусской бирже аккредитованы 45 кубанских резидентов.

https://ria.ru/20230609/kuban-1877266811.html

https://ria.ru/20230515/obuchenie-1872006726.html

белоруссия

краснодарский край

минск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, краснодарский край, минск