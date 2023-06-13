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Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023
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Краснодарский край
 
19:58 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/kuban-1877897994.html
Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии
Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2023
Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии
Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение с Белорусской универсальной товарной биржей, в рамках сотрудничества представителям малого и... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:58
2023-06-13T19:58
краснодарский край
экономика
белоруссия
краснодарский край
минск
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КРАСНОДАР, 13 июн – РИА Новости. Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение с Белорусской универсальной товарной биржей, в рамках сотрудничества представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) Кубани будет оказана поддержка для их привлечения на торговую площадку республики, сообщают в пресс-службе краевой администрации. "Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей. Документ подписали во время бизнес-миссии в Минске. Участие в ней приняли шесть кубанских предприятий", - говорится в сообщении. По мнению директора Центра поддержки экспорта Романа Воротникова, подписание документа позволит усилить двусторонние торгово-экономические отношения со стратегическим партнером. "Стороны планируют совместные информационно-практические мероприятия. Они ориентированы на малый и средний бизнес, привлечение на биржевую площадку экспортно-ориентированных предприятий Кубани", – передает пресс-служба слова Воротникова. Для укрепления торговых отношений с Белоруссией краевой Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Кубани организовал обучающие мероприятий для предприятий МСП на тему "Экспортные продажи с использованием инструментов биржевой торговли", добавляют власти. Отмечается, что в настоящее время на Белорусской бирже аккредитованы 45 кубанских резидентов.
https://ria.ru/20230609/kuban-1877266811.html
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экономика, белоруссия, краснодарский край, минск
Краснодарский край, Экономика, Белоруссия, Краснодарский край, Минск
Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с биржей Белоруссии

Центр поддержки экспорта Кубани заключил договор с товарной биржей Белоруссии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 июн – РИА Новости. Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение с Белорусской универсальной товарной биржей, в рамках сотрудничества представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) Кубани будет оказана поддержка для их привлечения на торговую площадку республики, сообщают в пресс-службе краевой администрации.
«
"Центр поддержки экспорта Краснодарского края заключил соглашение о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей. Документ подписали во время бизнес-миссии в Минске. Участие в ней приняли шесть кубанских предприятий", - говорится в сообщении.
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По мнению директора Центра поддержки экспорта Романа Воротникова, подписание документа позволит усилить двусторонние торгово-экономические отношения со стратегическим партнером.
«
"Стороны планируют совместные информационно-практические мероприятия. Они ориентированы на малый и средний бизнес, привлечение на биржевую площадку экспортно-ориентированных предприятий Кубани", – передает пресс-служба слова Воротникова.
Для укрепления торговых отношений с Белоруссией краевой Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Кубани организовал обучающие мероприятий для предприятий МСП на тему "Экспортные продажи с использованием инструментов биржевой торговли", добавляют власти.
Отмечается, что в настоящее время на Белорусской бирже аккредитованы 45 кубанских резидентов.

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