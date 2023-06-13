https://ria.ru/20230613/koshka-1877724884.html

Хозяин рассказал о кошке на мопеде, которая попала на видео во Владивостоке

Хозяин рассказал о кошке на мопеде, которая попала на видео во Владивостоке - РИА Новости, 13.06.2023

Хозяин рассказал о кошке на мопеде, которая попала на видео во Владивостоке

Кошка, которая попала на видео на движущемся по мосту во Владивостоке мопеде, не боится кататься таким образом, во время езды она мурлыкает, рассказал РИА... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:31

2023-06-13T09:31

2023-06-13T09:31

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Кошка, которая попала на видео на движущемся по мосту во Владивостоке мопеде, не боится кататься таким образом, во время езды она мурлыкает, рассказал РИА Новости ее хозяин Давид. Во вторник в соцсетях и местных СМИ Владивостока широко разошлось видео, где мужчина на мопеде едет по Золотому мосту, а на плечах у него сидит кошка в ошейнике. Ролик вызвал резонанс. Часть пользователей писали в комментариях, что для животного это очень опасно, и осуждали водителя. Позже в соцсетях сообщили, что эту кошку в центре города нашла девушка, она искала для нее новых или старых хозяев. "Кошку зову Каска. Это уличная кошка, где-то год назад я ее прикормил, она пошла за мной и зашла ко мне домой. С тех пор она отказывается находиться дома без меня. Я езжу на мотоцикле, и она ездит со мной – поняла, что в жару это хорошо. Сначала она ездила в рюкзаке, потом в сумке, потом начала перелазить из сумки на меня. Когда мы едем, она мурлыкает", - сказал собеседник. По его словам, он уже забрал кошку у нашедшей ее девушки – она была в соседнем здании. Давид рассказал, что Каска не хотела заходить в помещение и гуляла у его работы. "Она отказывается находиться вне моей компании. Поэтому если кто-то кошку на улице нашел, пусть не переживает, рядом есть я. Это уличная кошка, и, думаю, сейчас ее жизнь ее устраивает больше, чем та, что была. Мы ее курочкой и рыбкой кормим, занимаемся с ней. Она поддается дрессировке, это – кошка-компаньон", - отметил Давид.

https://ria.ru/20220808/koshki-1808855421.html

https://ria.ru/20230530/koshka-1874960762.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, общество