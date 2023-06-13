https://ria.ru/20230613/kontsert-1877792132.html

В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы"

В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы" - РИА Новости, 13.06.2023

В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы"

В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы", который должен был состояться 10 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:38

2023-06-13T14:38

2023-06-13T14:38

шоубиз

бишкек

украина

генеральная прокуратура рф

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знаменитости

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы", который должен был состояться 10 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети. "Наш концерт в городе Бишкек отменен. Рассказываем о причинах. В клуб, где мы собирались играть, пришли силовики. Деньги за билеты вернутся автоматически", – говорится в сообщении. Артисты отметили, что им не удалось найти другую площадку в городе для своего выступления – они везде получили отказ. После начала спецоперации участники группы "Порнофильмы" публично осудили ее и сбежали из России. Позже страницу коллектива в соцсети "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры. В начале года музыкальная команда анонсировала тур без российских городов. Кроме того, "Порнофильмы" участвовали в мероприятиях, где собирали деньги для Украины.

https://ria.ru/20230608/arbenina-1876914010.html

бишкек

украина

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бишкек, украина, генеральная прокуратура рф, россия, музыка, знаменитости