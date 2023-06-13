https://ria.ru/20230613/kontsert-1877792132.html
В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы"
В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы" - РИА Новости, 13.06.2023
В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы"
В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы", который должен был состояться 10 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:38
2023-06-13T14:38
2023-06-13T14:38
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы", который должен был состояться 10 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети. "Наш концерт в городе Бишкек отменен. Рассказываем о причинах. В клуб, где мы собирались играть, пришли силовики. Деньги за билеты вернутся автоматически", – говорится в сообщении. Артисты отметили, что им не удалось найти другую площадку в городе для своего выступления – они везде получили отказ. После начала спецоперации участники группы "Порнофильмы" публично осудили ее и сбежали из России. Позже страницу коллектива в соцсети "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры. В начале года музыкальная команда анонсировала тур без российских городов. Кроме того, "Порнофильмы" участвовали в мероприятиях, где собирали деньги для Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, украина, генеральная прокуратура рф, россия, музыка, знаменитости
Шоубиз, Бишкек, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Музыка, Знаменитости
В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы"
В Бишкеке отменили июньский концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы"
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В Бишкеке отменили концерт осудившей СВО группы "Порнофильмы", который должен был состояться 10 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети.
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"Наш концерт в городе Бишкек отменен. Рассказываем о причинах. В клуб, где мы собирались играть, пришли силовики. Деньги за билеты вернутся автоматически", – говорится в сообщении.
Артисты отметили, что им не удалось найти другую площадку в городе для своего выступления – они везде получили отказ.
После начала спецоперации участники группы "Порнофильмы" публично осудили ее и сбежали из России. Позже страницу коллектива в соцсети "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры.
В начале года музыкальная команда анонсировала тур без российских городов. Кроме того, "Порнофильмы" участвовали в мероприятиях, где собирали деньги для Украины.
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