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Генсек НАТО надеется, что Киев укрепит свои позиции в ходе контрнаступления
Генсек НАТО надеется, что Киев укрепит свои позиции в ходе контрнаступления - РИА Новости, 13.06.2023
Генсек НАТО надеется, что Киев укрепит свои позиции в ходе контрнаступления
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что контрнаступление позволит Киеву укрепить позиции для будущих переговоров. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T23:06
2023-06-13T23:06
2023-06-13T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что контрнаступление позволит Киеву укрепить позиции для будущих переговоров. "Украинцы начали наступление, они продвигаются, укрепляют позиции. Пока еще слишком рано говорить, но мы знаем, что чем больше территорий украинцы смогут вернуть, тем сильнее будут их позиции за столом переговоров", - сказал он по итогам переговоров в США с госсекретарем Энтони Блинкеном. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потерял еще более 360 военных.
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, энтони блинкен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО надеется, что Киев укрепит свои позиции в ходе контрнаступления
Столтенберг надеется, что Киев укрепит позиции в ходе наступления для будущих переговоров