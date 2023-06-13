https://ria.ru/20230613/kontrakty-1877877722.html

Минобороны заключает контракты с участниками спецоперации, заявил Путин

Минобороны заключает контракты с участниками спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Минобороны заключает контракты с участниками спецоперации, заявил Путин

Минобороны РФ сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжать службу в зоне специальной военной операции, для того, чтобы у всех были социальные... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:24

2023-06-13T18:24

2023-06-13T18:41

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжать службу в зоне специальной военной операции, для того, чтобы у всех были социальные гарантии, заявил президент России Владимир Путин."Насколько я знаю, министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, если нет контракта с министерством обороны не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.Также президент подчеркнул, что "все, кто бы ни был и в каком бы качестве не оказался на переднем крае они все - защитники Отечества, и Родина должна полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину".

https://ria.ru/20230611/nagrady-1877480820.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф