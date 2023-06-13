https://ria.ru/20230613/kontrakty-1877877722.html
Минобороны заключает контракты с участниками спецоперации, заявил Путин
Минобороны заключает контракты с участниками спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Минобороны заключает контракты с участниками спецоперации, заявил Путин
Минобороны РФ сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжать службу в зоне специальной военной операции, для того, чтобы у всех были социальные... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:24
2023-06-13T18:24
2023-06-13T18:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжать службу в зоне специальной военной операции, для того, чтобы у всех были социальные гарантии, заявил президент России Владимир Путин."Насколько я знаю, министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, если нет контракта с министерством обороны не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.Также президент подчеркнул, что "все, кто бы ни был и в каком бы качестве не оказался на переднем крае они все - защитники Отечества, и Родина должна полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину".
https://ria.ru/20230611/nagrady-1877480820.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Минобороны заключает контракты с участниками спецоперации, заявил Путин
Путин заявил, что Минобороны заключает контракты со всеми участниками спецоперации
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжать службу в зоне специальной военной операции, для того, чтобы у всех были социальные гарантии, заявил президент России Владимир Путин.
"Насколько я знаю, министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, если нет контракта с министерством обороны не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
Также президент подчеркнул, что "все, кто бы ни был и в каком бы качестве не оказался на переднем крае они все - защитники Отечества, и Родина должна полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину".
Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации