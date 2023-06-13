https://ria.ru/20230613/kontraktniki-1877865949.html

Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек

Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек - РИА Новости, 13.06.2023

Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек

Контракт о прохождении военной службы заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами - 156 тысяч, а за последнюю неделю - 9,5 тысячи граждан, заявил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:54

2023-06-13T17:54

2023-06-13T17:54

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контракт о прохождении военной службы заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами - 156 тысяч, а за последнюю неделю - 9,5 тысячи граждан, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность