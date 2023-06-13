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Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек - РИА Новости, 13.06.2023
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17:54 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/kontraktniki-1877865949.html
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек - РИА Новости, 13.06.2023
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек
Контракт о прохождении военной службы заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами - 156 тысяч, а за последнюю неделю - 9,5 тысячи граждан, заявил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:54
2023-06-13T17:54
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контракт о прохождении военной службы заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами - 156 тысяч, а за последнюю неделю - 9,5 тысячи граждан, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек

Путин: военные контракты в России заключили свыше 156 тысяч человек, считая добровольцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные в зоне СВО
Военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контракт о прохождении военной службы заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами - 156 тысяч, а за последнюю неделю - 9,5 тысячи граждан, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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