https://ria.ru/20230613/kontraktniki-1877865949.html
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек - РИА Новости, 13.06.2023
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек
Контракт о прохождении военной службы заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами - 156 тысяч, а за последнюю неделю - 9,5 тысячи граждан, заявил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:54
2023-06-13T17:54
2023-06-13T17:54
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контракт о прохождении военной службы заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами - 156 тысяч, а за последнюю неделю - 9,5 тысячи граждан, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Военные контракты в России заключили свыше 150 тысяч человек
Путин: военные контракты в России заключили свыше 156 тысяч человек, считая добровольцев