https://ria.ru/20230613/konfiskatsiya-1877840196.html
В России будут конфисковать имущество, полученное при киберпреступлениях
В России будут конфисковать имущество, полученное при киберпреступлениях - РИА Новости, 13.06.2023
В России будут конфисковать имущество, полученное при киберпреступлениях
Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:44
2023-06-13T16:44
2023-06-13T16:52
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, в частности за создание вредоносных программ и за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. Согласно закону, имущество можно конфисковать за неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК), за создание вредоносных программ (статья 273 УК), за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации (статья 274 УК), а также за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (статья 274.1 УК).
https://ria.ru/20230411/kiberprestupleniya-1864628555.html
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технологии, владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Владимир Путин, Россия, Общество
В России будут конфисковать имущество, полученное при киберпреступлениях
Путин подписал закон о конфискации имущества, полученного при совершении киберпреступления