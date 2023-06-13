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Глава Киргизии прокомментировал ситуацию с санкциями в мире - РИА Новости, 13.06.2023
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08:47 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/kirgiziya-1877719239.html
Глава Киргизии прокомментировал ситуацию с санкциями в мире
Глава Киргизии прокомментировал ситуацию с санкциями в мире - РИА Новости, 13.06.2023
Глава Киргизии прокомментировал ситуацию с санкциями в мире
Санкционная политика и ограничения на торговлю приведут к эскалации конфликтов и нестабильности на глобальном уровне, сообщил во вторник на заседании Совета... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:47
2023-06-13T08:47
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Санкционная политика и ограничения на торговлю приведут к эскалации конфликтов и нестабильности на глобальном уровне, сообщил во вторник на заседании Совета безопасности Киргизии президент республики Садыр Жапаров. "Конфликт геополитических интересов, обострение противоречий между ведущими державами мира и военно-политическими блоками подорвали взаимное доверие между странами и породили кризис, последствия которого сказываются на мировой экономике. Увеличение ограничений на торговлю и прочее из-за санкционной политики стало одним из факторов, которые приведут к эскалации конфликтов и нестабильности ситуации на глобальном уровне", - заявил глава государства. По его словам, сложная ситуация в мире, которая "стремительно меняется не только в региональном, но и в глобальном масштабе, сопровождаясь военно-политическими действиями", напоминает о необходимости укрепления военной и государственной систем и свидетельствует о возрастании угроз военной безопасности Киргизии. "Требуется пересмотр подхода государства к обеспечению военной безопасности и обороны. Общая военно-политическая нестабильность, вспышки боевых действий, новые вооруженные конфликты в разных регионах земного шара могут привести к невообразимым последствиям. Активная деятельность международных террористических и экстремистских организаций остается источником опасности для всех стран центральноазиатского региона. Он набирает силу на фоне противоречий, создавшихся в системе межгосударственных и межрегиональных отношений", - уточнил Жапаров. Как добавил президент, для реагирования на все эти вызовы Киргизия разработала новую военную доктрину. "Я считаю, что любой конфликт можно избежать или решить только дипломатическим путем. Мы придерживаемся этого принципа во внутренней и внешней политике. В то же время, когда против нас совершается вооруженная агрессия, гибнут наши граждане, разрушаются и сжигаются наши дома и другая инфраструктура, мы не можем просто сидеть и смотреть. Мы готовы дать ответ любому агрессору", - подытожил глава государства.
https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876846908.html
https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877545172.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Глава Киргизии прокомментировал ситуацию с санкциями в мире

Глава Киргизии Жапаров: санкционная политика приведет к эскалации конфликтов в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Санкционная политика и ограничения на торговлю приведут к эскалации конфликтов и нестабильности на глобальном уровне, сообщил во вторник на заседании Совета безопасности Киргизии президент республики Садыр Жапаров.
"Конфликт геополитических интересов, обострение противоречий между ведущими державами мира и военно-политическими блоками подорвали взаимное доверие между странами и породили кризис, последствия которого сказываются на мировой экономике. Увеличение ограничений на торговлю и прочее из-за санкционной политики стало одним из факторов, которые приведут к эскалации конфликтов и нестабильности ситуации на глобальном уровне", - заявил глава государства.
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По его словам, сложная ситуация в мире, которая "стремительно меняется не только в региональном, но и в глобальном масштабе, сопровождаясь военно-политическими действиями", напоминает о необходимости укрепления военной и государственной систем и свидетельствует о возрастании угроз военной безопасности Киргизии.
«
"Требуется пересмотр подхода государства к обеспечению военной безопасности и обороны. Общая военно-политическая нестабильность, вспышки боевых действий, новые вооруженные конфликты в разных регионах земного шара могут привести к невообразимым последствиям. Активная деятельность международных террористических и экстремистских организаций остается источником опасности для всех стран центральноазиатского региона. Он набирает силу на фоне противоречий, создавшихся в системе межгосударственных и межрегиональных отношений", - уточнил Жапаров.
Как добавил президент, для реагирования на все эти вызовы Киргизия разработала новую военную доктрину.
"Я считаю, что любой конфликт можно избежать или решить только дипломатическим путем. Мы придерживаемся этого принципа во внутренней и внешней политике. В то же время, когда против нас совершается вооруженная агрессия, гибнут наши граждане, разрушаются и сжигаются наши дома и другая инфраструктура, мы не можем просто сидеть и смотреть. Мы готовы дать ответ любому агрессору", - подытожил глава государства.
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