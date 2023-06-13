https://ria.ru/20230613/kchr-1877744361.html

Темрезов в День России вручил первые паспорта юным жителям КЧР

Темрезов в День России вручил первые паспорта юным жителям КЧР - РИА Новости, 13.06.2023

Темрезов в День России вручил первые паспорта юным жителям КЧР

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил юным жителям республики первые в их жизни паспорта гражданина России, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:59

2023-06-13T10:59

2023-06-13T11:00

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

день россии

паспорт

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ЧЕКРЕССК, 13 июн – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил юным жителям республики первые в их жизни паспорта гражданина России, сообщили в его пресс-службе.Торжественная церемония состоялась в парке Победы республиканской столицы в рамках всероссийской акции "Мы – граждане России!".Главный документ из рук главы региона получили более 20 детей, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве, общественной и патриотической деятельности."Для каждого человека момент получения паспорта является торжественным и запоминающимся. И это тем более волнительно в такой праздничный день, как День России. Этот документ символизирует и вашу гражданскую принадлежность, и вашу готовность войти во взрослую жизнь", - сказал Темрезов.Далее вместе с детьми глава региона в парке Победы возложил живые цветы к мемориалам павших за Родину.Всего в районах и городах КЧР главы администраций вручили паспорта почти 150 детям.

https://ria.ru/20230601/filial-1875482156.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, день россии, паспорт