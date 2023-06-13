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Темрезов в День России вручил первые паспорта юным жителям КЧР - РИА Новости, 13.06.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
10:59 13.06.2023 (обновлено: 11:00 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/kchr-1877744361.html
Темрезов в День России вручил первые паспорта юным жителям КЧР
Темрезов в День России вручил первые паспорта юным жителям КЧР - РИА Новости, 13.06.2023
Темрезов в День России вручил первые паспорта юным жителям КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил юным жителям республики первые в их жизни паспорта гражданина России, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:59
2023-06-13T11:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
день россии
паспорт
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ЧЕКРЕССК, 13 июн – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил юным жителям республики первые в их жизни паспорта гражданина России, сообщили в его пресс-службе.Торжественная церемония состоялась в парке Победы республиканской столицы в рамках всероссийской акции "Мы – граждане России!".Главный документ из рук главы региона получили более 20 детей, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве, общественной и патриотической деятельности."Для каждого человека момент получения паспорта является торжественным и запоминающимся. И это тем более волнительно в такой праздничный день, как День России. Этот документ символизирует и вашу гражданскую принадлежность, и вашу готовность войти во взрослую жизнь", - сказал Темрезов.Далее вместе с детьми глава региона в парке Победы возложил живые цветы к мемориалам павших за Родину.Всего в районах и городах КЧР главы администраций вручили паспорта почти 150 детям.
https://ria.ru/20230601/filial-1875482156.html
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рашид темрезов, день россии, паспорт
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, День России, Паспорт

Темрезов в День России вручил первые паспорта юным жителям КЧР

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил первые паспорта юным жителям республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил первые паспорта юным жителям республики
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕКРЕССК, 13 июн – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил юным жителям республики первые в их жизни паспорта гражданина России, сообщили в его пресс-службе.
Торжественная церемония состоялась в парке Победы республиканской столицы в рамках всероссийской акции "Мы – граждане России!".
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил первые паспорта юным жителям республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил первые паспорта юным жителям республики
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил первые паспорта юным жителям республики
Главный документ из рук главы региона получили более 20 детей, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве, общественной и патриотической деятельности.
"Для каждого человека момент получения паспорта является торжественным и запоминающимся. И это тем более волнительно в такой праздничный день, как День России. Этот документ символизирует и вашу гражданскую принадлежность, и вашу готовность войти во взрослую жизнь", - сказал Темрезов.
Филиал фонда Защитники Отечества открылся в Карачаево-Черкесии
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1 июня, 11:29
Далее вместе с детьми глава региона в парке Победы возложил живые цветы к мемориалам павших за Родину.
Всего в районах и городах КЧР главы администраций вручили паспорта почти 150 детям.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовДень РоссииПаспорт
 
 
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