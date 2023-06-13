https://ria.ru/20230613/indoneziya-1877777821.html

Эксперты оценили спрос на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений

Эксперты оценили спрос на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений - РИА Новости, 13.06.2023

Эксперты оценили спрос на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений

Туроператоры ожидают увеличение интереса к отдыху в Индонезии и, в частности, на Бали, после отмены коронавирусных ограничений, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:07

2023-06-13T13:07

2023-06-13T13:07

туризм

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индонезия

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россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

визы

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Туроператоры ожидают увеличение интереса к отдыху в Индонезии и, в частности, на Бали, после отмены коронавирусных ограничений, сообщает АТОР.Участники рынка отметили, что на практике сертификаты вакцинации власти страны перестали требовать у путешественников еще несколько месяцев назад. Но официального решения не было, поэтому авиакомпании требовали этот документ у пассажиров, направляющихся в Индонезию.Туроператоры ожидают роста спроса на направлении, отмечают хорошие продажи уже сейчас и говорят, что большинство клиентов бронируют комбинированные поездки – совмещают пляжный отдых и экскурсионную программу.Ковидные ограничения в Индонезии были отменены 9 июня. Правила въезда в Индонезию вернулись к доковидным, больше не нужно ни справок, ни тестов. Страна принимает только привитых туристов. Прямых рейсов из РФ нет. Визу на 30 дней с возможность продления на месяц можно получить по прибытии за 35 долларов.

https://ria.ru/20230606/bali-1876421827.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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