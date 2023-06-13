Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили спрос на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:07 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/indoneziya-1877777821.html
Эксперты оценили спрос на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений
Эксперты оценили спрос на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений - РИА Новости, 13.06.2023
Эксперты оценили спрос на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений
Туроператоры ожидают увеличение интереса к отдыху в Индонезии и, в частности, на Бали, после отмены коронавирусных ограничений, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:07
2023-06-13T13:07
туризм
туризм
новости - туризм
индонезия
бали
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378661_0:62:2731:1598_1920x0_80_0_0_47be3f6f9ef33ee7d75fab8ffe369b0f.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Туроператоры ожидают увеличение интереса к отдыху в Индонезии и, в частности, на Бали, после отмены коронавирусных ограничений, сообщает АТОР.Участники рынка отметили, что на практике сертификаты вакцинации власти страны перестали требовать у путешественников еще несколько месяцев назад. Но официального решения не было, поэтому авиакомпании требовали этот документ у пассажиров, направляющихся в Индонезию.Туроператоры ожидают роста спроса на направлении, отмечают хорошие продажи уже сейчас и говорят, что большинство клиентов бронируют комбинированные поездки – совмещают пляжный отдых и экскурсионную программу.Ковидные ограничения в Индонезии были отменены 9 июня. Правила въезда в Индонезию вернулись к доковидным, больше не нужно ни справок, ни тестов. Страна принимает только привитых туристов. Прямых рейсов из РФ нет. Визу на 30 дней с возможность продления на месяц можно получить по прибытии за 35 долларов.
https://ria.ru/20230606/bali-1876421827.html
индонезия
бали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378661_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c730dd70890623803841ac852ce21dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, индонезия, бали, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы, Коронавирус COVID-19
Эксперты оценили спрос на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений

АТОР: туроператоры ждут роста спроса на поездки на Бали после отмены ковидных ограничений

© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Туроператоры ожидают увеличение интереса к отдыху в Индонезии и, в частности, на Бали, после отмены коронавирусных ограничений, сообщает АТОР.
Участники рынка отметили, что на практике сертификаты вакцинации власти страны перестали требовать у путешественников еще несколько месяцев назад. Но официального решения не было, поэтому авиакомпании требовали этот документ у пассажиров, направляющихся в Индонезию.
Туроператоры ожидают роста спроса на направлении, отмечают хорошие продажи уже сейчас и говорят, что большинство клиентов бронируют комбинированные поездки – совмещают пляжный отдых и экскурсионную программу.
Ковидные ограничения в Индонезии были отменены 9 июня. Правила въезда в Индонезию вернулись к доковидным, больше не нужно ни справок, ни тестов. Страна принимает только привитых туристов. Прямых рейсов из РФ нет. Визу на 30 дней с возможность продления на месяц можно получить по прибытии за 35 долларов.
Туристам показывают экзотических птиц на пляже Нуса Дуа - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Индонезии рассказали, почему с Бали депортируют все больше туристов
6 июня, 11:52
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИндонезияБалиРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)ВизыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала