https://ria.ru/20230613/golosovanie-1877901664.html

Челябинские города получат деньги за активное голосование о благоустройстве

Челябинские города получат деньги за активное голосование о благоустройстве - РИА Новости, 13.06.2023

Челябинские города получат деньги за активное голосование о благоустройстве

Города и районы Челябинской области, жители которых наиболее активно голосовали за выбор объектов благоустройства на 2024 год, по решению главы региона Алексея... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:32

2023-06-13T20:32

2023-06-13T20:32

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

марат хуснуллин

благоустройство

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн – РИА Новости. Города и районы Челябинской области, жители которых наиболее активно голосовали за выбор объектов благоустройства на 2024 год, по решению главы региона Алексея Текслера получат 69 миллионов рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. Текслер ранее отмечал, что активность южноуральцев была отмечена на федеральном уровне, так, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Челябинскую область в числе лучших регионов страны по активности голосования. "Хочу поблагодарить всех жителей региона за активность и стремление сделать свой населенный пункт, свой город лучше. Отмечу работу Агаповского, Чебаркульского районов, где вовлеченность людей была крайне высокая. Повышение качества городской среды, а значит, и качества жизни наших граждан – один из наших приоритетов. Есть еще нереализованный потенциал в городах и районах, и ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом", - пояснял Текслер. "По решению главы региона 69 миллионов рублей получат города и районы Челябинской области, жители которых наиболее активно голосовали за выбор объектов благоустройства на 2024 год на платформе 74.gorodsreda.ru", - говорится в сообщении. Дополнительное финансирование будет направлено муниципалитетами исключительно на решение вопросов благоустройства, в том числе создание новых общественных пространств, уточняется в сообщении. Жители голосовали на платформе 74.gorodsreda.ru и при помощи волонтеров, в этом году в состав корпуса волонтеров вошли более 4 тысяч человек. По данным пресс-службы, с 15 апреля по 31 мая в Челябинской области, как и на всей территории России, проводилось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Голосование ежегодно проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Глава Чебаркульского муниципального района Владимир Пупырев сообщил, что район проголосовал "просто здорово" - более 23 тысяч голосов было отдано за различные объекты. "Все наши восемь проектов получили мощную поддержку. И я не сомневаюсь, что в 2024 году мы все их реализуем. Мы ставили перед собой задачу - донести до каждого жителя Чебаркульского района значимость этого события, чтобы люди увидели и прочувствовали эту возможность внести свой личный вклад в решение вопросов благоустройства. Плюс постарались привлечь людей из других муниципалитетов: родных, друзей, знакомых. Каждый голос важен. Еще и потому, что по итогам голосования наиболее активные территории получат дополнительную поддержку на свое развитие. А, значит, мы сделаем больше добрых и нужных дел для жителей нашего Чебаркульского района", - цитирует пресс-служба Пупырева. Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук пояснил, что задача области в голосовании по выбору объектов благоустройства выполнена на 116,98% - это седьмая позиция по стране. "Миасс принял активное участие в голосовании. За объекты благоустройства на 2024 год проголосовали 33 731 житель округа. Благодарю волонтеров за помощь в организации голосования, предприятия и организации за оказанное содействие и всех жителей округа за неравнодушие к выбору объектов благоустройства", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230525/chelyabinsk-1874104403.html

https://ria.ru/20230525/vozdukh-1874087564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

челябинская область, алексей текслер, марат хуснуллин, благоустройство