https://ria.ru/20230613/gimnaziya-1877784196.html

Новый корпус гимназии в Одинцове готов более чем наполовину

Новый корпус гимназии в Одинцове готов более чем наполовину - РИА Новости, 13.06.2023

Новый корпус гимназии в Одинцове готов более чем наполовину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил в Одинцовском округе ход строительства пристройки к гимназии №14 на 500 мест, строительная готовность... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:16

2023-06-13T13:16

2023-06-13T13:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

одинцово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877783376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_471565ebd5d5e066887185d6b06a175b.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил в Одинцовском округе ход строительства пристройки к гимназии №14 на 500 мест, строительная готовность объекта составляет 55%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Работы на объекте ведутся в рамках областной госпрограммы."Мы приехали в Одинцово, здесь реализуется большая программа по строительству социальных объектов, прежде всего школ. Открываем 1 сентября одну из самых больших подмосковных школ в "Гусарской балладе" на 2,2 тысячи мест и пристройку к гимназии №14 на 500. Очень надеюсь, что все будет сделано в срок, потому что каждая семья планирует будущее своих детей, знаю, что родители беспокоятся", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он добавил, что в регионе стараются делать школы полного дня. Здесь предусмотрено пространство под творчество, спорт. Гимназия заметно перегружена, что сказывается на дополнительном образовании. В 2023 году в регионе сдают порядка 35 школ. Помимо Одинцово, большие - в Лобне, Красногорске.Пристройка была в числе 20 школ, старт строительству которым в мае 2022 года дали Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Сейчас в школе учится более 1,5 тысячи ребят при мощности в 720 мест. После введения пристройки в образовательном учреждении будет ликвидирована вторая смена.В новом четырехэтажном здании будут располагаться спортзал, цифровые лаборатории, мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства-кулинарии, врача, пищеблок с обеденным залом, библиотечно-информационный центр и актовый зал на 500 мест. На территории появится спортивное ядро с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, а также беговая дорожка, детский спорткомплекс и площадка с тренажерами.Сейчас в состав гимназии №14 помимо школы входят три дошкольных отделения. На сегодня строительная готовность объекта составляет 55%. Ведутся монолитные, фасадные и кровельные работы, монтаж окон, внутренних и внешних инженерных сетей, а также устройство внутренних перегородок.В ходе общения родители учащихся рассказали губернатору, что рядом со школой построили стадион, но он до сих пор закрыт для посещения. Глава округа Андрей Иванов доложил губернатору, что спортивный блок будет открыт в июле. Там размещаются стадион, многофункциональные площадки, беговые дорожки.По словам Иванова, на месте пристройки раньше располагалась хоккейная коробка. И когда все работы будут завершены, подрядчик ее восстановит."Спортивная инфраструктура, куда бы мы не приехали, безусловно, востребована. Очень активно и молодое население, и те, кто постарше. Поэтому мы эту ответственность понимаем", - добавил Воробьев.Он отметил, что в каждое образовательное учреждение, которое строится в Подмосковье, закупается современное оборудование. Пристройка к гимназии №14 – не исключение.

https://realty.ria.ru/20230213/shkola-1851693936.html

https://ria.ru/20230510/odintsovo-1870776685.html

московская область (подмосковье)

одинцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, одинцово