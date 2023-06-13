https://ria.ru/20230613/futbolisty-1877845907.html

Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область

Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область - РИА Новости, 13.06.2023

Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область

Знаменитые российские футболисты дадут мастер-класс юным спортсменам с особенностями развития на фестивале "Футбол в сердце" 18 июня, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:57

2023-06-13T16:57

2023-06-13T16:57

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Знаменитые российские футболисты дадут мастер-класс юным спортсменам с особенностями развития на фестивале "Футбол в сердце" 18 июня, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, к ребятам приедут Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов.В программе фестиваля запланирован товарищеский матч, в котором звезды футбола разделятся и сыграют друг против друга. В состав каждой из команд также войдут представители власти и бизнес-сообщества.Артамонов отметил, что гостей фестиваля ждет музыка, ростовые куклы, выступление липецких артистов и популярного среди молодежи певца Амирчика. Праздник начнется в 16.30 на стадионе "Металлург". Фестиваль, который проводит ассоциация "Больше чем добро", будет благотворительным. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта, сообщили организаторы."Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом. Важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области. Такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230605/polumarafon-1876169832.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область