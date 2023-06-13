Рейтинг@Mail.ru
Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:57 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/futbolisty-1877845907.html
Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область
Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область - РИА Новости, 13.06.2023
Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область
Знаменитые российские футболисты дадут мастер-класс юным спортсменам с особенностями развития на фестивале "Футбол в сердце" 18 июня, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:57
2023-06-13T16:57
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877841403_0:188:2350:1510_1920x0_80_0_0_9425a42d8555452f2e5f7d827861e42a.jpg
ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Знаменитые российские футболисты дадут мастер-класс юным спортсменам с особенностями развития на фестивале "Футбол в сердце" 18 июня, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, к ребятам приедут Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов.В программе фестиваля запланирован товарищеский матч, в котором звезды футбола разделятся и сыграют друг против друга. В состав каждой из команд также войдут представители власти и бизнес-сообщества.Артамонов отметил, что гостей фестиваля ждет музыка, ростовые куклы, выступление липецких артистов и популярного среди молодежи певца Амирчика. Праздник начнется в 16.30 на стадионе "Металлург". Фестиваль, который проводит ассоциация "Больше чем добро", будет благотворительным. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта, сообщили организаторы."Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом. Важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области. Такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230605/polumarafon-1876169832.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877841403_265:0:2350:1564_1920x0_80_0_0_c731a9522ffc9b4414a1fbfe284e2ddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область

© Фото : правительство Липецкой областиИзвестные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область
Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Известные футболисты приедут на фестиваль в Липецкую область
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Знаменитые российские футболисты дадут мастер-класс юным спортсменам с особенностями развития на фестивале "Футбол в сердце" 18 июня, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, к ребятам приедут Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов.
В программе фестиваля запланирован товарищеский матч, в котором звезды футбола разделятся и сыграют друг против друга. В состав каждой из команд также войдут представители власти и бизнес-сообщества.
Артамонов отметил, что гостей фестиваля ждет музыка, ростовые куклы, выступление липецких артистов и популярного среди молодежи певца Амирчика. Праздник начнется в 16.30 на стадионе "Металлург". Фестиваль, который проводит ассоциация "Больше чем добро", будет благотворительным. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта, сообщили организаторы.
"Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом. Важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области. Такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время участия в полумарафоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников
5 июня, 10:19
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала