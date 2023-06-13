https://ria.ru/20230613/fermer-1877788824.html

Фермер из Башкирии готовит тушенку для бойцов спецоперации

Фермер из Башкирии готовит тушенку для бойцов спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023

Фермер из Башкирии готовит тушенку для бойцов спецоперации

Фермер из Абзелиловского района Башкирии Ильяс Хибатов вместе с односельчанами готовит мясную тушенку и отправляет их землякам, участвующим в спецоперации,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:33

2023-06-13T13:33

2023-06-13T13:33

надежные люди

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829445916_449:0:2665:1246_1920x0_80_0_0_6b07ed791946141d8676077ad7b9a67c.jpg

УФА, 13 июн – РИА Новости. Фермер из Абзелиловского района Башкирии Ильяс Хибатов вместе с односельчанами готовит мясную тушенку и отправляет их землякам, участвующим в спецоперации, сообщила РИА Новости председатель волонтерского штаба района Разина Агзамова. Собеседница рассказала, что волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова организовывает сбор гуманитарной помощи участникам спецоперации. "Недавно по просьбе военных купили "УАЗ", отремонтировали и доставили на место. Сейчас получили заказ от военных, им необходим автомобиль "Жигули" светлого цвета, занимаемся сбором средств и поиском подходящей машины", - добавила Агзамова. По ее словам, одним из активных участников сбора гуманитарных грузов является фермер из деревни Кушеево Ильяс Хибатов. "Он отправляет мясные тушенки в СВО", - пояснила собеседница. Хибатов рассказал РИА Новости, что зимой зарезал бычка и с односельчанами вместе сварили тушенку для бойцов. "Тогда вышло 160 банок, вот недавно из конины приготовили еще 170 банок, отправили мобилизованным и добровольцам из нашего района. Тушенка получилась вкусная, сам пробовал. На банки наклеили этикетки, чтобы было понятно, из какого мяса приготовлен продукт", - рассказал агентству фермер.

https://ria.ru/20230612/shkolnik-1877683769.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан