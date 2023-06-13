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Фермер из Башкирии готовит тушенку для бойцов спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
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13:33 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/fermer-1877788824.html
Фермер из Башкирии готовит тушенку для бойцов спецоперации
Фермер из Башкирии готовит тушенку для бойцов спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Фермер из Башкирии готовит тушенку для бойцов спецоперации
Фермер из Абзелиловского района Башкирии Ильяс Хибатов вместе с односельчанами готовит мясную тушенку и отправляет их землякам, участвующим в спецоперации,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:33
2023-06-13T13:33
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республика башкортостан
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УФА, 13 июн – РИА Новости. Фермер из Абзелиловского района Башкирии Ильяс Хибатов вместе с односельчанами готовит мясную тушенку и отправляет их землякам, участвующим в спецоперации, сообщила РИА Новости председатель волонтерского штаба района Разина Агзамова. Собеседница рассказала, что волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова организовывает сбор гуманитарной помощи участникам спецоперации. "Недавно по просьбе военных купили "УАЗ", отремонтировали и доставили на место. Сейчас получили заказ от военных, им необходим автомобиль "Жигули" светлого цвета, занимаемся сбором средств и поиском подходящей машины", - добавила Агзамова. По ее словам, одним из активных участников сбора гуманитарных грузов является фермер из деревни Кушеево Ильяс Хибатов. "Он отправляет мясные тушенки в СВО", - пояснила собеседница. Хибатов рассказал РИА Новости, что зимой зарезал бычка и с односельчанами вместе сварили тушенку для бойцов. "Тогда вышло 160 банок, вот недавно из конины приготовили еще 170 банок, отправили мобилизованным и добровольцам из нашего района. Тушенка получилась вкусная, сам пробовал. На банки наклеили этикетки, чтобы было понятно, из какого мяса приготовлен продукт", - рассказал агентству фермер.
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республика башкортостан
Надежные люди, Республика Башкортостан
Фермер из Башкирии готовит тушенку для бойцов спецоперации

Фермер из Башкирии Ильяс Хибатов готовит с односельчанами тушенку для бойцов спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ. Архивное фото
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УФА, 13 июн – РИА Новости. Фермер из Абзелиловского района Башкирии Ильяс Хибатов вместе с односельчанами готовит мясную тушенку и отправляет их землякам, участвующим в спецоперации, сообщила РИА Новости председатель волонтерского штаба района Разина Агзамова.
Собеседница рассказала, что волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова организовывает сбор гуманитарной помощи участникам спецоперации. "Недавно по просьбе военных купили "УАЗ", отремонтировали и доставили на место. Сейчас получили заказ от военных, им необходим автомобиль "Жигули" светлого цвета, занимаемся сбором средств и поиском подходящей машины", - добавила Агзамова.
По ее словам, одним из активных участников сбора гуманитарных грузов является фермер из деревни Кушеево Ильяс Хибатов. "Он отправляет мясные тушенки в СВО", - пояснила собеседница.
Хибатов рассказал РИА Новости, что зимой зарезал бычка и с односельчанами вместе сварили тушенку для бойцов. "Тогда вышло 160 банок, вот недавно из конины приготовили еще 170 банок, отправили мобилизованным и добровольцам из нашего района. Тушенка получилась вкусная, сам пробовал. На банки наклеили этикетки, чтобы было понятно, из какого мяса приготовлен продукт", - рассказал агентству фермер.
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Надежные людиРеспублика Башкортостан
 
 
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