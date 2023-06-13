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Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS" - РИА Новости, 13.06.2023
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Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS" - РИА Новости, 13.06.2023
Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
"Зеленая планета ELS" — новый проект группы компаний "ЕЮС", старт которому был дан в мае 2023 года. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:00
2023-06-13T10:00
пресс-релизы
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МОСКВА, 13 июн — Пресс-служба Группы компаний "ЕЮС". "Зеленая планета ELS" — новый проект группы компаний "ЕЮС", старт которому был дан в мае 2023 года.Миссия "Зеленая планета ELS" – создание зелёного будущего для нашей планеты, поддержка экологических проектов и снижение углеродного следа.Основные цели проекта — сохранение и восстановление окружающей среды, популяризация среди граждан и бизнес-сообщества принципов устойчивого развития, освещение существующих проблем и инициатив в области экологии, привлечение к участию в мероприятиях по высадке деревьев, агроуход за ними, очистка водоемов, сбор мусора и так далее.Лесовосстановление — крайне необходимый процесс, так как леса являются одним из самых важных природных ресурсов России. Они занимают около 49% территории страны и выполняют множество важных функций, таких как защита почвы от эрозии, регулирование водных ресурсов, поглощение и накопление углерода, а также обеспечение биоразнообразия и жизненного пространства для множества видов растительного и животного мира.В мае 2023 года команда "Зеленая планета ELS" провела первую высадку леса. В одном из лесов Калужской области на площади размером 1 гектар было высажено 4000 саженцев елей. Реализация одной высадки позволяет ускорить процесс лесовосстановления на целых 15 лет!"Проект "Зеленая Планета ELS" – это важный шаг к экологически чистому и устойчивому будущему России. Нельзя писать бизнес-планы, мечтать о новых высотах, растить детей и не думать о лесах и реках, о воздухе, которым мы дышим, обо всём живом, что находится рядом с нами. Команда "Зелёная планета ELS" приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях по высадке деревьев и заботе о природе, чтобы вместе создать зелёную и здоровую планету для будущих поколений. Каждый может сделать свой вклад в сохранение природы нашей страны для будущих поколений. ㅤРЕКЛАМАООО "Европейская юридическая служба", ИНН 7703722933erid:4CQwVszH9pUhptDuNtu
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Артем Смирнов
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пресс-релизы, фото
Пресс-релизы

Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"

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МОСКВА, 13 июн — Пресс-служба Группы компаний "ЕЮС". "Зеленая планета ELS" — новый проект группы компаний "ЕЮС", старт которому был дан в мае 2023 года.
Миссия "Зеленая планета ELS" – создание зелёного будущего для нашей планеты, поддержка экологических проектов и снижение углеродного следа.
Основные цели проекта — сохранение и восстановление окружающей среды, популяризация среди граждан и бизнес-сообщества принципов устойчивого развития, освещение существующих проблем и инициатив в области экологии, привлечение к участию в мероприятиях по высадке деревьев, агроуход за ними, очистка водоемов, сбор мусора и так далее.
Лесовосстановление — крайне необходимый процесс, так как леса являются одним из самых важных природных ресурсов России. Они занимают около 49% территории страны и выполняют множество важных функций, таких как защита почвы от эрозии, регулирование водных ресурсов, поглощение и накопление углерода, а также обеспечение биоразнообразия и жизненного пространства для множества видов растительного и животного мира.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
Стартовал ESG проект Зеленая планета ELS
Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
Стартовал ESG проект Зеленая планета ELS
Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
Стартовал ESG проект Зеленая планета ELS
Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
Стартовал ESG проект Зеленая планета ELS
Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"
4 из 4
В мае 2023 года команда "Зеленая планета ELS" провела первую высадку леса. В одном из лесов Калужской области на площади размером 1 гектар было высажено 4000 саженцев елей. Реализация одной высадки позволяет ускорить процесс лесовосстановления на целых 15 лет!
"Проект "Зеленая Планета ELS" – это важный шаг к экологически чистому и устойчивому будущему России. Нельзя писать бизнес-планы, мечтать о новых высотах, растить детей и не думать о лесах и реках, о воздухе, которым мы дышим, обо всём живом, что находится рядом с нами. Команда "Зелёная планета ELS" приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях по высадке деревьев и заботе о природе, чтобы вместе создать зелёную и здоровую планету для будущих поколений. Каждый может сделать свой вклад в сохранение природы нашей страны для будущих поколений.
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ООО "Европейская юридическая служба", ИНН 7703722933
erid:4CQwVszH9pUhptDuNtu
 
Пресс-релизы
 
 
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