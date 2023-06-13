https://ria.ru/20230613/ekologiya-1876742334.html

Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"

Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS" - РИА Новости, 13.06.2023

Стартовал ESG проект "Зеленая планета ELS"

"Зеленая планета ELS" — новый проект группы компаний "ЕЮС", старт которому был дан в мае 2023 года. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:00

2023-06-13T10:00

2023-06-13T10:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 13 июн — Пресс-служба Группы компаний "ЕЮС". "Зеленая планета ELS" — новый проект группы компаний "ЕЮС", старт которому был дан в мае 2023 года.Миссия "Зеленая планета ELS" – создание зелёного будущего для нашей планеты, поддержка экологических проектов и снижение углеродного следа.Основные цели проекта — сохранение и восстановление окружающей среды, популяризация среди граждан и бизнес-сообщества принципов устойчивого развития, освещение существующих проблем и инициатив в области экологии, привлечение к участию в мероприятиях по высадке деревьев, агроуход за ними, очистка водоемов, сбор мусора и так далее.Лесовосстановление — крайне необходимый процесс, так как леса являются одним из самых важных природных ресурсов России. Они занимают около 49% территории страны и выполняют множество важных функций, таких как защита почвы от эрозии, регулирование водных ресурсов, поглощение и накопление углерода, а также обеспечение биоразнообразия и жизненного пространства для множества видов растительного и животного мира.В мае 2023 года команда "Зеленая планета ELS" провела первую высадку леса. В одном из лесов Калужской области на площади размером 1 гектар было высажено 4000 саженцев елей. Реализация одной высадки позволяет ускорить процесс лесовосстановления на целых 15 лет!"Проект "Зеленая Планета ELS" – это важный шаг к экологически чистому и устойчивому будущему России. Нельзя писать бизнес-планы, мечтать о новых высотах, растить детей и не думать о лесах и реках, о воздухе, которым мы дышим, обо всём живом, что находится рядом с нами. Команда "Зелёная планета ELS" приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях по высадке деревьев и заботе о природе, чтобы вместе создать зелёную и здоровую планету для будущих поколений. Каждый может сделать свой вклад в сохранение природы нашей страны для будущих поколений. ㅤРЕКЛАМАООО "Европейская юридическая служба", ИНН 7703722933erid:4CQwVszH9pUhptDuNtu

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы, фото