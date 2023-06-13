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Из Приморья в зону СВО отправили десятки вагонов леса

Из Приморья в зону СВО отправили десятки вагонов леса - РИА Новости, 13.06.2023

Из Приморья в зону СВО отправили десятки вагонов леса

Лесопромышленники Приморья бесплатно предоставили десятки вагонов леса для обустройства позиций участников специальной военной операции, сообщил глава... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T03:11

2023-06-13T03:11

2023-06-13T03:14

олег кожемяко

тихоокеанский флот вмф россии

приморский край

воздушно-десантные войска россии

надежные люди

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Лесопромышленники Приморья бесплатно предоставили десятки вагонов леса для обустройства позиций участников специальной военной операции, сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко. "В прошлый раз бойцы просили пиломатериалы для блиндажей и траншей. Лесопромышленники Приморья бесплатно предоставили десятки вагонов леса. Спасибо им огромное. Весь груз уже на фронте - у морпехов ТОФ, десантников ВДВ, добровольцев "Тигра", 5-й армии и других наших частей", - написал Кожемяко в своем телеграм-канале. Он также показал на видео обустройство позиций военнослужащих с помощью пиломатериалов.

приморский край

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олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, воздушно-десантные войска россии