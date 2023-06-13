Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 5.05 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 5.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 6.00 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.