https://ria.ru/20230613/donetsk-1877715567.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска почти за час выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:57

2023-06-13T07:57

2023-06-13T07:57

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 5.05 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 5.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 6.00 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html

https://ria.ru/20230612/obstrel-1877662789.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия