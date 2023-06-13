Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/donetsk-1877715567.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска почти за час выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:57
2023-06-13T07:57
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 5.05 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 5.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 6.00 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877662789.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 19 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 5.05 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 5.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
01:25
Кроме того, представительство сообщило, что в 6.00 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Вчера, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала