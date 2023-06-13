Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Александровке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и поселок Александровка, выпустив за 20 минут шестнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
В 10.30 было выпущено пять таких же снарядов по Куйбышевскому району Донецка, а в 10.35 - шесть снарядов по Александровке.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.