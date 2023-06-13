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Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 13.06.2023 (обновлено: 11:31 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/donbass-1877733685.html
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ на Южнодонецком направлении. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:23
2023-06-13T11:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
т-72 "урал"
бмп-1
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ на Южнодонецком направлении. В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над полем, по которому движется украинская БМП-1 и танк Т-72. Видно, как обе машины последовательно поражаются двумя взрывами. Вокруг поврежденной и обездвиженной техники разбегаются и расползаются всего несколько человек из экипажей боевых машин и десанта, оставшихся в живых.Сегодня рано утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что российские бойцы отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. Украинские военные силами до взвода безуспешно пытались наступать западнее Левадного.Также бойцы группировки уничтожили три танка и три бронеавтомобиля.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
https://ria.ru/20230612/kontrataka-1877638293.html
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Уничтожение танка и боевой машины пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны России показало уничтожение танка и боевой машины пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Кадры сняты с разведывательного БПЛА, зависшего над украинской техникой.
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безопасность, россия, украина, т-72 "урал", бмп-1, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Т-72 "Урал", БМП-1, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских Т-72 и БМП-1 в Донбассе

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ на Южнодонецком направлении.
В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над полем, по которому движется украинская БМП-1 и танк Т-72. Видно, как обе машины последовательно поражаются двумя взрывами.
Вокруг поврежденной и обездвиженной техники разбегаются и расползаются всего несколько человек из экипажей боевых машин и десанта, оставшихся в живых.
Сегодня рано утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что российские бойцы отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. Украинские военные силами до взвода безуспешно пытались наступать западнее Левадного.
Также бойцы группировки уничтожили три танка и три бронеавтомобиля.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаТ-72 "Урал"БМП-1Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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