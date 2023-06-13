https://ria.ru/20230613/donbass-1877733685.html
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ на Южнодонецком направлении. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:23
2023-06-13T10:23
2023-06-13T11:31
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ на Южнодонецком направлении. В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над полем, по которому движется украинская БМП-1 и танк Т-72. Видно, как обе машины последовательно поражаются двумя взрывами. Вокруг поврежденной и обездвиженной техники разбегаются и расползаются всего несколько человек из экипажей боевых машин и десанта, оставшихся в живых.Сегодня рано утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что российские бойцы отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. Украинские военные силами до взвода безуспешно пытались наступать западнее Левадного.Также бойцы группировки уничтожили три танка и три бронеавтомобиля.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
https://ria.ru/20230612/kontrataka-1877638293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение танка и боевой машины пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны России показало уничтожение танка и боевой машины пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Кадры сняты с разведывательного БПЛА, зависшего над украинской техникой.
2023-06-13T10:23
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, т-72 "урал", бмп-1, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Т-72 "Урал", БМП-1, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских Т-72 и БМП-1 в Донбассе
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ на Южнодонецком направлении.
В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над полем, по которому движется украинская БМП-1 и танк Т-72. Видно, как обе машины последовательно поражаются двумя взрывами.
Вокруг поврежденной и обездвиженной техники разбегаются и расползаются всего несколько человек из экипажей боевых машин и десанта, оставшихся в живых.
Сегодня рано утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что российские бойцы отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. Украинские военные силами до взвода безуспешно пытались наступать западнее Левадного.
Также бойцы группировки уничтожили три танка и три бронеавтомобиля.
В пятницу президент Владимир Путин
заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа