https://ria.ru/20230613/donbass-1877733685.html

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.06.2023

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ на Южнодонецком направлении. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:23

2023-06-13T10:23

2023-06-13T11:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

т-72 "урал"

бмп-1

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники ВСУ на Южнодонецком направлении. В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над полем, по которому движется украинская БМП-1 и танк Т-72. Видно, как обе машины последовательно поражаются двумя взрывами. Вокруг поврежденной и обездвиженной техники разбегаются и расползаются всего несколько человек из экипажей боевых машин и десанта, оставшихся в живых.Сегодня рано утром начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что российские бойцы отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. Украинские военные силами до взвода безуспешно пытались наступать западнее Левадного.Также бойцы группировки уничтожили три танка и три бронеавтомобиля.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.

https://ria.ru/20230612/kontrataka-1877638293.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танка и боевой машины пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении Минобороны России показало уничтожение танка и боевой машины пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Кадры сняты с разведывательного БПЛА, зависшего над украинской техникой. 2023-06-13T10:23 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, т-72 "урал", бмп-1, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр