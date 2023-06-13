https://ria.ru/20230613/dnepropetrovsk-1877803439.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прозвучал во вторник в Днепропетровске на Украине, воздушная тревога в регионе не объявлялась, пишет информационное агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:26

2023-06-13T14:26

2023-06-13T15:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал во вторник в Днепропетровске на Украине, воздушная тревога в регионе не объявлялась, пишет информационное агентство "РБК-Украина". "В Днепре прозвучал взрыв", - сообщило СМИ. При этом воздушная тревога в регионе во вторник не объявлялась.

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876076499.html

днепропетровск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр