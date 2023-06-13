https://ria.ru/20230613/dnepropetrovsk-1877803439.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прозвучал во вторник в Днепропетровске на Украине, воздушная тревога в регионе не объявлялась, пишет информационное агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:26
2023-06-13T14:26
2023-06-13T15:07
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал во вторник в Днепропетровске на Украине, воздушная тревога в регионе не объявлялась, пишет информационное агентство "РБК-Украина". "В Днепре прозвучал взрыв", - сообщило СМИ. При этом воздушная тревога в регионе во вторник не объявлялась.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876076499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Издание "РБК-Украина" сообщило, что в Днепропетровске прогремел взрыв