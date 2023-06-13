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Более 70 тысяч человек написали патриотический диктант "Моя Россия" - РИА Новости, 13.06.2023
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Ярославская область
 
16:21 13.06.2023 (обновлено: 16:23 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/diktant-1877832628.html
Более 70 тысяч человек написали патриотический диктант "Моя Россия"
Более 70 тысяч человек написали патриотический диктант "Моя Россия" - РИА Новости, 13.06.2023
Более 70 тысяч человек написали патриотический диктант "Моя Россия"
Более 70 тысяч россиян написали организованный правительством Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева патриотический диктант "Моя Россия", РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:21
2023-06-13T16:23
ярославская область
общество
ярославская область
россия
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Более 70 тысяч россиян написали организованный правительством Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева патриотический диктант "Моя Россия", сообщает пресс-служба правительства региона. Патриотический диктант "Моя Россия" прошел 12 июня, в День России. Инициатором акции стал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, организатором – правительство региона. Акция проходила в офлайн- и онлайн-формате. "Более 250 человек пришли на мероприятие в Концертно-зрелищный центр в Ярославле, порядка полутора тысяч – в других муниципальных образованиях. Еще 73 тысячи жителей разных уголков страны прошли интернет-тестирование", - сообщает областное правительство. Как рассказал Михаил Евраев, цель акции - не проверить знания, а напомнить о величии страны, ее достижениях и важных событиях последних 25 лет. "Благодарю всех, кто в этот день нашел возможность принять участие в диктанте. Большое спасибо нашим единомышленникам в других субъектах страны! Ограничивать акцию по завершении празднования Дня России мы не будем. Присоединяйтесь к нам, узнавайте больше о своей стране и любите нашу Родину! Она у нас одна!" - написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.
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общество, ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Россия, Ярославль, Михаил Евраев

Более 70 тысяч человек написали патриотический диктант "Моя Россия"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастница диктанта
Участница диктанта - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участница диктанта. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Более 70 тысяч россиян написали организованный правительством Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева патриотический диктант "Моя Россия", сообщает пресс-служба правительства региона.
Патриотический диктант "Моя Россия" прошел 12 июня, в День России. Инициатором акции стал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, организатором – правительство региона. Акция проходила в офлайн- и онлайн-формате.
«
"Более 250 человек пришли на мероприятие в Концертно-зрелищный центр в Ярославле, порядка полутора тысяч – в других муниципальных образованиях. Еще 73 тысячи жителей разных уголков страны прошли интернет-тестирование", - сообщает областное правительство.
Как рассказал Михаил Евраев, цель акции - не проверить знания, а напомнить о величии страны, ее достижениях и важных событиях последних 25 лет.
«
"Благодарю всех, кто в этот день нашел возможность принять участие в диктанте. Большое спасибо нашим единомышленникам в других субъектах страны! Ограничивать акцию по завершении празднования Дня России мы не будем. Присоединяйтесь к нам, узнавайте больше о своей стране и любите нашу Родину! Она у нас одна!" - написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.

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Патриотический диктант прошел в Ярославле
12 июня, 19:11
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьРоссияЯрославльМихаил Евраев
 
 
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