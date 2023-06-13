https://ria.ru/20230613/dialog-1877783998.html

Глава МИД Венгрии объяснил, почему поддерживает диалог с Лавровым

Глава МИД Венгрии объяснил, почему поддерживает диалог с Лавровым - РИА Новости, 13.06.2023

Глава МИД Венгрии объяснил, почему поддерживает диалог с Лавровым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:15

2023-06-13T13:15

2023-06-13T13:15

специальная военная операция на украине

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петер сийярто

энтони блинкен

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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. "На последнем саммите G20 госсекретарь США (Энтони Блинкен) тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир", - сказал Сийярто в интервью французскому телевидению, размещенном на его странице в соцсети. По его словам, украинский конфликт "не закончится на поле боя, он должен закончиться за столом переговоров, а для переговоров надо продолжать диалог". Ранее Сийярто заявил РИА Новости, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230603/orban-1875954541.html

https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html

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украина, москва, россия, сергей лавров, петер сийярто, энтони блинкен