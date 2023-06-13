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Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году
Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году - РИА Новости, 13.06.2023
Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неплохими результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году, отметив необходимость сохранить набранный темп. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:18
2023-06-13T15:18
2023-06-13T15:18
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неплохими результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году, отметив необходимость сохранить набранный темп. "В целом, результаты выполнения федерального бюджета в прошлом году неплохие. Важно сохранить набранный темп в этом году и повысить исполнительскую дисциплину, чтобы сроки финансирования всех мероприятий неукоснительно соблюдались", - сказал он на заседании кабмина.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году
Мишустин назвал результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году неплохими