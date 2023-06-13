https://ria.ru/20230613/byudzhet-1877816821.html

Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году

Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году - РИА Новости, 13.06.2023

Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неплохими результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году, отметив необходимость сохранить набранный темп. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:18

2023-06-13T15:18

2023-06-13T15:18

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неплохими результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году, отметив необходимость сохранить набранный темп. "В целом, результаты выполнения федерального бюджета в прошлом году неплохие. Важно сохранить набранный темп в этом году и повысить исполнительскую дисциплину, чтобы сроки финансирования всех мероприятий неукоснительно соблюдались", - сказал он на заседании кабмина.

https://ria.ru/20230316/potanin-1858424530.html

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экономика, россия, михаил мишустин