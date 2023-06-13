https://ria.ru/20230613/byudzhet-1877810876.html
Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин
Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.06.2023
Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин
Несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:58
2023-06-13T14:58
2023-06-13T15:13
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник."Несмотря на то, что внешние ограничения были достаточно серьезными, мы все плановые задачи реализовали и в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств", - сказал он.Премьер напомнил, что доходы бюджета увеличились на 10%, составив порядка 28 триллионов рублей, для ненефтяных доходов же составила 16 триллионов 200 миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин
Мишустин: плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, несмотря на санкции
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник.
"Несмотря на то, что внешние ограничения были достаточно серьезными, мы все плановые задачи реализовали и в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств", - сказал он.
Премьер напомнил, что доходы бюджета увеличились на 10%, составив порядка 28 триллионов рублей, для ненефтяных доходов же составила 16 триллионов 200 миллиардов рублей.
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