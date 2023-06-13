https://ria.ru/20230613/byudzhet-1877810876.html

Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин

Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.06.2023

Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин

Несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:58

2023-06-13T14:58

2023-06-13T15:13

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник."Несмотря на то, что внешние ограничения были достаточно серьезными, мы все плановые задачи реализовали и в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств", - сказал он.Премьер напомнил, что доходы бюджета увеличились на 10%, составив порядка 28 триллионов рублей, для ненефтяных доходов же составила 16 триллионов 200 миллиардов рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин