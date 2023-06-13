https://ria.ru/20230613/borrel-1877738821.html
"Хватит нести чушь". Слова Борреля о России шокировали пользователей Сети
"Хватит нести чушь". Слова Борреля о России шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 13.06.2023
"Хватит нести чушь". Слова Борреля о России шокировали пользователей Сети
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель возмутил пользователей соцсетей заявлениями о России и отказом "снижать риски" в отношении украинского кризиса. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:40
2023-06-13T10:40
2023-06-13T11:14
в мире
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сша
жозеп боррель
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель возмутил пользователей соцсетей заявлениями о России и отказом "снижать риски" в отношении украинского кризиса.Многие комментаторы заметили, что таким образом ведущий дипломат Евросоюза не выполняет свои функции."Вы растратили триллион евро на конфликт, в котором вы проигрываете дипломатически, экономически и фактически. Конфликт, который спровоцировали США, когда они установили свою марионетку на Украине в 2014 году. И вдобавок ко всему европейцы все ближе к третьей мировой войне. Какой неудачник..." — считает Oracle1745."Другими словами, "война — это мир". Вы это в оруэлловском смысле?" — поинтересовался CarovaniFilippo."Нести чушь про Украину ради победы ничем не поможет. Хватит философствовать о серьезных проблемах — чем они завершатся, не знает никто, кроме самих участвующих сторон. Санкции против России беззубы, Запад прострелил себе ногу", — написал EndgamePanacea."Если вы и впрямь верите в то, что несете, страшно жить в Евросоюзе", — высказался IvoTONIUT.В понедельник в интервью испанской радиостанции Оnda Сero Жозеп Боррель заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году.
https://ria.ru/20230612/pomosch-1877697371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, жозеп боррель
В мире, Россия, Украина, США, Жозеп Боррель
"Хватит нести чушь". Слова Борреля о России шокировали пользователей Сети
Пользователи Сети осудили Борреля за отказ создать условия для переговоров с Россией
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель возмутил пользователей соцсетей
заявлениями о России и отказом "снижать риски" в отношении украинского кризиса.
Многие комментаторы заметили, что таким образом ведущий дипломат Евросоюза не выполняет свои функции.
«
"Вы растратили триллион евро на конфликт, в котором вы проигрываете дипломатически, экономически и фактически. Конфликт, который спровоцировали США, когда они установили свою марионетку на Украине в 2014 году. И вдобавок ко всему европейцы все ближе к третьей мировой войне. Какой неудачник..." — считает Oracle1745.
"Другими словами, "война — это мир". Вы это в оруэлловском смысле?" — поинтересовался CarovaniFilippo.
"Нести чушь про Украину ради победы ничем не поможет. Хватит философствовать о серьезных проблемах — чем они завершатся, не знает никто, кроме самих участвующих сторон. Санкции против России беззубы, Запад прострелил себе ногу", — написал EndgamePanacea.
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"Если вы и впрямь верите в то, что несете, страшно жить в Евросоюзе", — высказался IvoTONIUT.
В понедельник в интервью испанской радиостанции Оnda Сero Жозеп Боррель заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента в США в 2024 году.
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