https://ria.ru/20230613/biznes-1877699978.html

Российский бизнес отметил улучшение своего положения в 2023 году

Российский бизнес отметил улучшение своего положения в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2023

Российский бизнес отметил улучшение своего положения в 2023 году

Российская экономика начала восстанавливаться: доля лидеров отечественных компаний, отмечающих ухудшение положения их бизнеса, за последние полгода снизилась в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T00:33

2023-06-13T00:33

2023-06-13T00:33

россия

mckinsey

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская экономика начала восстанавливаться: доля лидеров отечественных компаний, отмечающих ухудшение положения их бизнеса, за последние полгода снизилась в 2,5 раза, таких сейчас только 11%, свидетельствуют данные отчета консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey). "Доля лидеров российских компаний, указавших на ухудшение положения их бизнеса за последние шесть месяцев снизилась в 2,5 раза, до 11%, по сравнению с оценкой, проведенной в декабре 2022 года, что говорит о восстановлении российской экономики", - говорится в материалах отчета, специально подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму. Авторы отчета отмечают "в целом позитивное" настроение в бизнес-сообществе: каждый второй руководитель компании ожидает улучшения ситуации в ближайшие полгода. Наиболее оптимистичны представители горнодобывающей отрасли и металлургии (их субъективная оценка состояния компаний повысилась за полгода с 37% до 48%), а также производители потребительских товаров, представители розничной торговли и электронной коммерции (оценки выросли с 46% до 78%). А вот главы компаний химической отрасли отметили ухудшение ситуации (с 25% до 31%). "Интересно также, что приоритеты компаний изменились. Если в начале года во главе угла стояли сокращение затрат и адаптация цепочек поставок, то сейчас на первое место вышли привлечение сотрудников, выход на новые географические рынки и запуск новых инвестпроектов. По сути, за 6 месяцев российские компании перешли от обороны к наступлению", - отмечает партнер компании Елена Кузнецова. При этом главными вызовами для российского бизнеса остаются внешнеторговые запреты, геополитическая напряженность и перебои в цепочках поставок. С точки зрения перспектив наиболее оптимистично смотрят в будущее представители сектора технологий, IT и банков: улучшения ситуации среди них ожидают от 68% до 80% респондентов, что в целом отражает направление на импортозамещение в области технологий и IT, полагает руководитель аналитического центра "Яков и Партнеры" Влада Богданова. Учитывает отечественный бизнес и развитие искусственного интеллекта: большинство опрошенных (63%) ожидают, что оно повлияет на их компании в горизонте одного года, еще выше эта доля среди лидеров банковского сектора, сектора технологий и IT, розничного бизнеса и производства потребительских товаров. Только 7% бизнесменов видят в искусственном интеллекте риски для своего бизнеса, каждый третий не ждет его влияния на свой бизнес. В исследовании приняли участие 126 руководителей компаний всех основных отраслей российской экономики с ежегодным оборотом более 5 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230602/blinken-1875803094.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, mckinsey, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика