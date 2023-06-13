https://ria.ru/20230613/biznes-1877699978.html
Российский бизнес отметил улучшение своего положения в 2023 году
Российский бизнес отметил улучшение своего положения в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2023
Российский бизнес отметил улучшение своего положения в 2023 году
Российская экономика начала восстанавливаться: доля лидеров отечественных компаний, отмечающих ухудшение положения их бизнеса, за последние полгода снизилась в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T00:33
2023-06-13T00:33
2023-06-13T00:33
россия
mckinsey
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская экономика начала восстанавливаться: доля лидеров отечественных компаний, отмечающих ухудшение положения их бизнеса, за последние полгода снизилась в 2,5 раза, таких сейчас только 11%, свидетельствуют данные отчета консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey). "Доля лидеров российских компаний, указавших на ухудшение положения их бизнеса за последние шесть месяцев снизилась в 2,5 раза, до 11%, по сравнению с оценкой, проведенной в декабре 2022 года, что говорит о восстановлении российской экономики", - говорится в материалах отчета, специально подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму. Авторы отчета отмечают "в целом позитивное" настроение в бизнес-сообществе: каждый второй руководитель компании ожидает улучшения ситуации в ближайшие полгода. Наиболее оптимистичны представители горнодобывающей отрасли и металлургии (их субъективная оценка состояния компаний повысилась за полгода с 37% до 48%), а также производители потребительских товаров, представители розничной торговли и электронной коммерции (оценки выросли с 46% до 78%). А вот главы компаний химической отрасли отметили ухудшение ситуации (с 25% до 31%). "Интересно также, что приоритеты компаний изменились. Если в начале года во главе угла стояли сокращение затрат и адаптация цепочек поставок, то сейчас на первое место вышли привлечение сотрудников, выход на новые географические рынки и запуск новых инвестпроектов. По сути, за 6 месяцев российские компании перешли от обороны к наступлению", - отмечает партнер компании Елена Кузнецова. При этом главными вызовами для российского бизнеса остаются внешнеторговые запреты, геополитическая напряженность и перебои в цепочках поставок. С точки зрения перспектив наиболее оптимистично смотрят в будущее представители сектора технологий, IT и банков: улучшения ситуации среди них ожидают от 68% до 80% респондентов, что в целом отражает направление на импортозамещение в области технологий и IT, полагает руководитель аналитического центра "Яков и Партнеры" Влада Богданова. Учитывает отечественный бизнес и развитие искусственного интеллекта: большинство опрошенных (63%) ожидают, что оно повлияет на их компании в горизонте одного года, еще выше эта доля среди лидеров банковского сектора, сектора технологий и IT, розничного бизнеса и производства потребительских товаров. Только 7% бизнесменов видят в искусственном интеллекте риски для своего бизнеса, каждый третий не ждет его влияния на свой бизнес. В исследовании приняли участие 126 руководителей компаний всех основных отраслей российской экономики с ежегодным оборотом более 5 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mckinsey, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика
Россия, McKinsey, Петербургский международный экономический форум (фонд), Экономика
Российский бизнес отметил улучшение своего положения в 2023 году
"Яков и Партнеры": бизнес в России в 2023 году видит улучшение или стабилизацию положения
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская экономика начала восстанавливаться: доля лидеров отечественных компаний, отмечающих ухудшение положения их бизнеса, за последние полгода снизилась в 2,5 раза, таких сейчас только 11%, свидетельствуют данные отчета консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey).
«
"Доля лидеров российских компаний, указавших на ухудшение положения их бизнеса за последние шесть месяцев снизилась в 2,5 раза, до 11%, по сравнению с оценкой, проведенной в декабре 2022 года, что говорит о восстановлении российской экономики", - говорится в материалах отчета, специально подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму.
Авторы отчета отмечают "в целом позитивное" настроение в бизнес-сообществе: каждый второй руководитель компании ожидает улучшения ситуации в ближайшие полгода. Наиболее оптимистичны представители горнодобывающей отрасли и металлургии (их субъективная оценка состояния компаний повысилась за полгода с 37% до 48%), а также производители потребительских товаров, представители розничной торговли и электронной коммерции (оценки выросли с 46% до 78%). А вот главы компаний химической отрасли отметили ухудшение ситуации (с 25% до 31%).
"Интересно также, что приоритеты компаний изменились. Если в начале года во главе угла стояли сокращение затрат и адаптация цепочек поставок, то сейчас на первое место вышли привлечение сотрудников, выход на новые географические рынки и запуск новых инвестпроектов. По сути, за 6 месяцев российские компании перешли от обороны к наступлению", - отмечает партнер компании Елена Кузнецова.
При этом главными вызовами для российского бизнеса остаются внешнеторговые запреты, геополитическая напряженность и перебои в цепочках поставок. С точки зрения перспектив наиболее оптимистично смотрят в будущее представители сектора технологий, IT и банков: улучшения ситуации среди них ожидают от 68% до 80% респондентов, что в целом отражает направление на импортозамещение в области технологий и IT, полагает руководитель аналитического центра "Яков и Партнеры" Влада Богданова.
Учитывает отечественный бизнес и развитие искусственного интеллекта: большинство опрошенных (63%) ожидают, что оно повлияет на их компании в горизонте одного года, еще выше эта доля среди лидеров банковского сектора, сектора технологий и IT, розничного бизнеса и производства потребительских товаров. Только 7% бизнесменов видят в искусственном интеллекте риски для своего бизнеса, каждый третий не ждет его влияния на свой бизнес.
В исследовании приняли участие 126 руководителей компаний всех основных отраслей российской экономики с ежегодным оборотом более 5 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Блинкен выступил с заявлением о российской экономике