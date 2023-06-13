https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877711763.html

Опубликованы кадры борьбы российских разведчиков с украинскими БПЛА

Опубликованы кадры борьбы российских разведчиков с украинскими БПЛА - РИА Новости, 13.06.2023

Опубликованы кадры борьбы российских разведчиков с украинскими БПЛА

Разведчики южной группировки борются с вражескими беспилотниками на донецком направлении при помощи специального обнаруживающего устройства и средства... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T06:51

2023-06-13T06:51

2023-06-13T09:02

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Разведчики южной группировки борются с вражескими беспилотниками на донецком направлении при помощи специального обнаруживающего устройства и средства радиоэлектронного подавления, передает корреспондент РИА Новости. "Сейчас разведгруппа вышла для того, чтобы обнаружить дроны противника, а также давить их средствами РЭБ. В настоящее время включен прибор, который обнаруживает дроны на расстоянии до 1,5 километров, и когда будет обнаружен тот диапазон, где запущен дрон, будет включено средство радиоэлектронного подавления", - рассказал разведчик группировки "Юг". Оператор устройства РЭБ рассказал о работе системы активного радиоэлектронного подавления: "Когда она включается, дрон как бы становится незрячим, неуправляемым. Если у него не прошита программа автоматического возврата домой, у него либо заканчивается батарея и он садится, либо у него есть принудительная посадка, тогда он принудительно садится в той точке, в которой он будет обезврежен". Ранее подразделение группировки войск "Юг" Вооруженных сил РФ, действующее на авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавило и захватило два украинских FPV-дрона "камикадзе".

https://ria.ru/20230524/svo-1873663643.html

https://ria.ru/20230613/artilleriya-1877709542.html

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Разведчики о борьбе с вражескими беспилотниками Разведчики южной группировки борются с вражескими беспилотниками на донецком направлении при помощи специального обнаруживающего устройства и средства радиоэлектронного подавления 2023-06-13T06:51 true PT1M36S

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