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Опубликованы кадры борьбы российских разведчиков с украинскими БПЛА - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:51 13.06.2023 (обновлено: 09:02 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/bespilotniki-1877711763.html
Опубликованы кадры борьбы российских разведчиков с украинскими БПЛА
Опубликованы кадры борьбы российских разведчиков с украинскими БПЛА - РИА Новости, 13.06.2023
Опубликованы кадры борьбы российских разведчиков с украинскими БПЛА
Разведчики южной группировки борются с вражескими беспилотниками на донецком направлении при помощи специального обнаруживающего устройства и средства... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:51
2023-06-13T09:02
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Разведчики южной группировки борются с вражескими беспилотниками на донецком направлении при помощи специального обнаруживающего устройства и средства радиоэлектронного подавления, передает корреспондент РИА Новости. "Сейчас разведгруппа вышла для того, чтобы обнаружить дроны противника, а также давить их средствами РЭБ. В настоящее время включен прибор, который обнаруживает дроны на расстоянии до 1,5 километров, и когда будет обнаружен тот диапазон, где запущен дрон, будет включено средство радиоэлектронного подавления", - рассказал разведчик группировки "Юг". Оператор устройства РЭБ рассказал о работе системы активного радиоэлектронного подавления: "Когда она включается, дрон как бы становится незрячим, неуправляемым. Если у него не прошита программа автоматического возврата домой, у него либо заканчивается батарея и он садится, либо у него есть принудительная посадка, тогда он принудительно садится в той точке, в которой он будет обезврежен". Ранее подразделение группировки войск "Юг" Вооруженных сил РФ, действующее на авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавило и захватило два украинских FPV-дрона "камикадзе".
https://ria.ru/20230524/svo-1873663643.html
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Разведчики о борьбе с вражескими беспилотниками
Разведчики южной группировки борются с вражескими беспилотниками на донецком направлении при помощи специального обнаруживающего устройства и средства радиоэлектронного подавления
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Опубликованы кадры борьбы российских разведчиков с украинскими БПЛА

Российские разведчики борются с БПЛА ВСУ на Донецком направлении с помощью спецустройств

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Разведчики южной группировки борются с вражескими беспилотниками на донецком направлении при помощи специального обнаруживающего устройства и средства радиоэлектронного подавления, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас разведгруппа вышла для того, чтобы обнаружить дроны противника, а также давить их средствами РЭБ. В настоящее время включен прибор, который обнаруживает дроны на расстоянии до 1,5 километров, и когда будет обнаружен тот диапазон, где запущен дрон, будет включено средство радиоэлектронного подавления", - рассказал разведчик группировки "Юг".
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Оператор устройства РЭБ рассказал о работе системы активного радиоэлектронного подавления: "Когда она включается, дрон как бы становится незрячим, неуправляемым. Если у него не прошита программа автоматического возврата домой, у него либо заканчивается батарея и он садится, либо у него есть принудительная посадка, тогда он принудительно садится в той точке, в которой он будет обезврежен".
Ранее подразделение группировки войск "Юг" Вооруженных сил РФ, действующее на авдеевском направлении, при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавило и захватило два украинских FPV-дрона "камикадзе".
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