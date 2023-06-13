Рейтинг@Mail.ru
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
18:29 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/avtopark-1877878875.html
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона - РИА Новости, 13.06.2023
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона
Власти Калининградской области передали бойцам в зону специальной военной операции внедорожники и квадроциклы из комплектации автотранспорта правительства... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:29
2023-06-13T18:29
надежные люди
калининградская область
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877876829_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_10a1715fbba00b3f385ce8d4e83e7a8d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 13 июн - РИА Новости. Власти Калининградской области передали бойцам в зону специальной военной операции внедорожники и квадроциклы из комплектации автотранспорта правительства области, до конца июня для помощи военным передадут ещё два десятка машин, сообщил во вторник губернатор области Антон Алиханов в телеграм-канале. "Передали часть автотранспорта правительства для нужд наших ребят в зоне СВО по заявке от военных части № 292393 (уже отправили шесть внедорожников и два квадроцикла, до конца месяца - еще 21 машину)," - написал Алиханов.
https://ria.ru/20230612/shkolnik-1877683769.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877876829_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc3878d258c0e4cd918564e54f3aedf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона

Калининградским бойцам в зону СВО власти передали часть автопарка правительства региона

© Фото : пресс-служба губернатора Калининградской областиАвтотранспорт, переданный в зону СВО
Автотранспорт, переданный в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Калининградской области
Автотранспорт, переданный в зону СВО
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 13 июн - РИА Новости. Власти Калининградской области передали бойцам в зону специальной военной операции внедорожники и квадроциклы из комплектации автотранспорта правительства области, до конца июня для помощи военным передадут ещё два десятка машин, сообщил во вторник губернатор области Антон Алиханов в телеграм-канале.
"Передали часть автотранспорта правительства для нужд наших ребят в зоне СВО по заявке от военных части № 292393 (уже отправили шесть внедорожников и два квадроцикла, до конца месяца - еще 21 машину)," - написал Алиханов.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл
12 июня, 19:52
 
Надежные людиКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала