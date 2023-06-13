https://ria.ru/20230613/avtopark-1877878875.html
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона - РИА Новости, 13.06.2023
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона
Власти Калининградской области передали бойцам в зону специальной военной операции внедорожники и квадроциклы из комплектации автотранспорта правительства... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:29
2023-06-13T18:29
2023-06-13T18:29
надежные люди
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 13 июн - РИА Новости. Власти Калининградской области передали бойцам в зону специальной военной операции внедорожники и квадроциклы из комплектации автотранспорта правительства области, до конца июня для помощи военным передадут ещё два десятка машин, сообщил во вторник губернатор области Антон Алиханов в телеграм-канале. "Передали часть автотранспорта правительства для нужд наших ребят в зоне СВО по заявке от военных части № 292393 (уже отправили шесть внедорожников и два квадроцикла, до конца месяца - еще 21 машину)," - написал Алиханов.
https://ria.ru/20230612/shkolnik-1877683769.html
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Калининградская область, Антон Алиханов
Калининградским бойцам передали часть автопарка правительства региона
Калининградским бойцам в зону СВО власти передали часть автопарка правительства региона