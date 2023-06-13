Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
15:48 13.06.2023 (обновлено: 20:38 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/avtomobil-1877902107.html
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан - РИА Новости, 13.06.2023
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отработать идею производства в стране нового автомобиля для людей с ограниченными возможностями, работу... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:48
2023-06-13T20:38
пмэф-2023
экономика
россия
нижний новгород
михаил мишустин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811474102_0:101:2831:1693_1920x0_80_0_0_423f16b488a89b099cde2557ede41e7e.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отработать идею производства в стране нового автомобиля для людей с ограниченными возможностями, работу планируется провести совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "На недавно прошедшей в Нижнем Новгороде конференции и выставке ЦИПР премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин подходил к стенду с автомобилем для людей с ограниченными возможностями. Доступ осуществляется через заднюю часть автомобиля, опускается рампа и можно заехать на коляске", - рассказал он в интервью в преддверии ПМЭФ. "Мы получили задачу отработать эту идею, работу проведем совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом и представим предложения в правительство", - отметил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860083436.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811474102_220:0:2612:1794_1920x0_80_0_0_fcda0e55c6a5e2104447d2cce9be80b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан

Минпромторг рассмотрит возможность выпуска в России нового авто для маломобильных граждан

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабочий на автомобильном заводе
Рабочий на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Рабочий на автомобильном заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отработать идею производства в стране нового автомобиля для людей с ограниченными возможностями, работу планируется провести совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«
"На недавно прошедшей в Нижнем Новгороде конференции и выставке ЦИПР премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин подходил к стенду с автомобилем для людей с ограниченными возможностями. Доступ осуществляется через заднюю часть автомобиля, опускается рампа и можно заехать на коляске", - рассказал он в интервью в преддверии ПМЭФ.
«
"Мы получили задачу отработать эту идею, работу проведем совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом и представим предложения в правительство", - отметил Мантуров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин: есть идеи по допподдержке устраивающих инвалидов работодателей
23 марта, 14:36
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияНижний НовгородМихаил МишустинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала