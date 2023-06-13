https://ria.ru/20230613/avtomobil-1877902107.html

В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан

В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан - РИА Новости, 13.06.2023

В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отработать идею производства в стране нового автомобиля для людей с ограниченными возможностями, работу... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:48

2023-06-13T15:48

2023-06-13T20:38

пмэф-2023

экономика

россия

нижний новгород

михаил мишустин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отработать идею производства в стране нового автомобиля для людей с ограниченными возможностями, работу планируется провести совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "На недавно прошедшей в Нижнем Новгороде конференции и выставке ЦИПР премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин подходил к стенду с автомобилем для людей с ограниченными возможностями. Доступ осуществляется через заднюю часть автомобиля, опускается рампа и можно заехать на коляске", - рассказал он в интервью в преддверии ПМЭФ. "Мы получили задачу отработать эту идею, работу проведем совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом и представим предложения в правительство", - отметил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860083436.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)