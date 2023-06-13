https://ria.ru/20230613/avtomobil-1877902107.html
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан - РИА Новости, 13.06.2023
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отработать идею производства в стране нового автомобиля для людей с ограниченными возможностями, работу... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:48
2023-06-13T15:48
2023-06-13T20:38
пмэф-2023
экономика
россия
нижний новгород
михаил мишустин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отработать идею производства в стране нового автомобиля для людей с ограниченными возможностями, работу планируется провести совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "На недавно прошедшей в Нижнем Новгороде конференции и выставке ЦИПР премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин подходил к стенду с автомобилем для людей с ограниченными возможностями. Доступ осуществляется через заднюю часть автомобиля, опускается рампа и можно заехать на коляске", - рассказал он в интервью в преддверии ПМЭФ. "Мы получили задачу отработать эту идею, работу проведем совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом и представим предложения в правительство", - отметил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230323/podderzhka-1860083436.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге допустили производство автомобилей для маломобильных граждан
Минпромторг рассмотрит возможность выпуска в России нового авто для маломобильных граждан