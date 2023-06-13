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В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня - РИА Новости, 13.06.2023
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12:34 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/avstraliya-1877771918.html
В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня
В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня - РИА Новости, 13.06.2023
В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня
Несовершеннолетнюю 15-летнюю жительницу Австралии арестовали в восьмой раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах, сообщается на сайте телеканала 7News. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:34
2023-06-13T12:34
в мире
австралия
квинсленд
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несовершеннолетнюю 15-летнюю жительницу Австралии арестовали в восьмой раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах, сообщается на сайте телеканала 7News. По его данным, с начала мая данную девушку, имя которой не называют, арестовывали в среднем раз каждый пятый день. Утром в минувшее воскресенье несовершеннолетняя автоугонщица, как утверждает полиция, похитила Range Rover, а затем была задержана за опасное вождение в штате Квинсленд вместе с двумя 17-летними подругами. В настоящее время она находится в предварительном заключении для несовершеннолетних и ожидает суда. По данным 7News, за 42 дня список обвинений включает три случая опасного вождения, шесть случаев вождения без водительских прав и незаконного использования автомобилей, два случая бегства от полиции, четыре случая нарушения условий освобождения под залог, два случая вторжения в чужое жилье, шесть случаев мошенничества.
https://ria.ru/20230526/avstraliya-1874246347.html
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в мире, австралия, квинсленд
В мире, Австралия, Квинсленд
В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня

В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня

© en.wikipedia.orgПолиция Австралии
Полиция Австралии
© en.wikipedia.org
Полиция Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несовершеннолетнюю 15-летнюю жительницу Австралии арестовали в восьмой раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах, сообщается на сайте телеканала 7News.
По его данным, с начала мая данную девушку, имя которой не называют, арестовывали в среднем раз каждый пятый день.
Полицейский в Австралии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее
26 мая, 07:59
Утром в минувшее воскресенье несовершеннолетняя автоугонщица, как утверждает полиция, похитила Range Rover, а затем была задержана за опасное вождение в штате Квинсленд вместе с двумя 17-летними подругами.
В настоящее время она находится в предварительном заключении для несовершеннолетних и ожидает суда.
По данным 7News, за 42 дня список обвинений включает три случая опасного вождения, шесть случаев вождения без водительских прав и незаконного использования автомобилей, два случая бегства от полиции, четыре случая нарушения условий освобождения под залог, два случая вторжения в чужое жилье, шесть случаев мошенничества.
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