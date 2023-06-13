https://ria.ru/20230613/avstraliya-1877771918.html

В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня

В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня - РИА Новости, 13.06.2023

В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня

Несовершеннолетнюю 15-летнюю жительницу Австралии арестовали в восьмой раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах, сообщается на сайте телеканала 7News. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:34

2023-06-13T12:34

2023-06-13T12:34

в мире

австралия

квинсленд

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несовершеннолетнюю 15-летнюю жительницу Австралии арестовали в восьмой раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах, сообщается на сайте телеканала 7News. По его данным, с начала мая данную девушку, имя которой не называют, арестовывали в среднем раз каждый пятый день. Утром в минувшее воскресенье несовершеннолетняя автоугонщица, как утверждает полиция, похитила Range Rover, а затем была задержана за опасное вождение в штате Квинсленд вместе с двумя 17-летними подругами. В настоящее время она находится в предварительном заключении для несовершеннолетних и ожидает суда. По данным 7News, за 42 дня список обвинений включает три случая опасного вождения, шесть случаев вождения без водительских прав и незаконного использования автомобилей, два случая бегства от полиции, четыре случая нарушения условий освобождения под залог, два случая вторжения в чужое жилье, шесть случаев мошенничества.

https://ria.ru/20230526/avstraliya-1874246347.html

https://ria.ru/20181005/1530065294.html

австралия

квинсленд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, квинсленд