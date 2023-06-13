https://ria.ru/20230613/avstraliya-1877771918.html
В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня
В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня - РИА Новости, 13.06.2023
В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня
Несовершеннолетнюю 15-летнюю жительницу Австралии арестовали в восьмой раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах, сообщается на сайте телеканала 7News. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:34
2023-06-13T12:34
2023-06-13T12:34
в мире
австралия
квинсленд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15010/65/150106510_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_5dfc48a17c82e317b0ac90e3a9bae680.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несовершеннолетнюю 15-летнюю жительницу Австралии арестовали в восьмой раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах, сообщается на сайте телеканала 7News. По его данным, с начала мая данную девушку, имя которой не называют, арестовывали в среднем раз каждый пятый день. Утром в минувшее воскресенье несовершеннолетняя автоугонщица, как утверждает полиция, похитила Range Rover, а затем была задержана за опасное вождение в штате Квинсленд вместе с двумя 17-летними подругами. В настоящее время она находится в предварительном заключении для несовершеннолетних и ожидает суда. По данным 7News, за 42 дня список обвинений включает три случая опасного вождения, шесть случаев вождения без водительских прав и незаконного использования автомобилей, два случая бегства от полиции, четыре случая нарушения условий освобождения под залог, два случая вторжения в чужое жилье, шесть случаев мошенничества.
https://ria.ru/20230526/avstraliya-1874246347.html
https://ria.ru/20181005/1530065294.html
австралия
квинсленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15010/65/150106510_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_eb3fe4c8fa7cc3b26b3b0a2c5112f53a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, квинсленд
В мире, Австралия, Квинсленд
В Австралии несовершеннолетнюю девушку арестовали восемь раз за 42 дня
В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Несовершеннолетнюю 15-летнюю жительницу Австралии арестовали в восьмой раз за 42 дня, она обвиняется в автоугонах, сообщается на сайте телеканала 7News
.
По его данным, с начала мая данную девушку, имя которой не называют, арестовывали в среднем раз каждый пятый день.
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее
Утром в минувшее воскресенье несовершеннолетняя автоугонщица, как утверждает полиция, похитила Range Rover, а затем была задержана за опасное вождение в штате Квинсленд
вместе с двумя 17-летними подругами.
В настоящее время она находится в предварительном заключении для несовершеннолетних и ожидает суда.
По данным 7News, за 42 дня список обвинений включает три случая опасного вождения, шесть случаев вождения без водительских прав и незаконного использования автомобилей, два случая бегства от полиции, четыре случая нарушения условий освобождения под залог, два случая вторжения в чужое жилье, шесть случаев мошенничества.
Кузбасские полицейские поймали автоугонщика по комментарию в соцсети